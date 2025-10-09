- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
196
Kârla kapanan işlemler:
90 (45.91%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (54.08%)
En iyi işlem:
31.07 USD
En kötü işlem:
-102.08 USD
Brüt kâr:
666.72 USD (65 535 pips)
Brüt zarar:
-919.43 USD (76 809 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (45.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.39 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
43 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
103 (52.55%)
Satış işlemleri:
93 (47.45%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-1.29 USD
Ortalama kâr:
7.41 USD
Ortalama zarar:
-8.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-57.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.49 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
252.71 USD
Maksimum:
261.11 USD (84.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|GBPUSD
|28
|GBPJPY
|23
|EURUSD
|18
|USDJPY
|15
|CADJPY
|11
|CHFJPY
|10
|NZDJPY
|6
|USDCAD
|5
|EURJPY
|5
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|3
|AUDJPY
|3
|EURNZD
|2
|EURGBP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-207
|GBPUSD
|-9
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|19
|USDJPY
|-33
|CADJPY
|-19
|CHFJPY
|-5
|NZDJPY
|6
|USDCAD
|0
|EURJPY
|-8
|AUDUSD
|9
|NZDUSD
|5
|AUDJPY
|-8
|EURNZD
|-7
|EURGBP
|10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-9.9K
|GBPUSD
|-1.1K
|GBPJPY
|774
|EURUSD
|2K
|USDJPY
|-2.9K
|CADJPY
|-1.6K
|CHFJPY
|398
|NZDJPY
|2K
|USDCAD
|-16
|EURJPY
|-789
|AUDUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-77
|AUDJPY
|-975
|EURNZD
|-650
|EURGBP
|370
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.07 USD
En kötü işlem: -102 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +45.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.34 USD
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
