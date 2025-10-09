SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ian Seadanya
Rakhman Kustiana

Ian Seadanya

Rakhman Kustiana
0 inceleme
136 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
196
Kârla kapanan işlemler:
90 (45.91%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (54.08%)
En iyi işlem:
31.07 USD
En kötü işlem:
-102.08 USD
Brüt kâr:
666.72 USD (65 535 pips)
Brüt zarar:
-919.43 USD (76 809 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (45.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.39 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
43 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
103 (52.55%)
Satış işlemleri:
93 (47.45%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-1.29 USD
Ortalama kâr:
7.41 USD
Ortalama zarar:
-8.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-57.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-123.49 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
252.71 USD
Maksimum:
261.11 USD (84.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 62
GBPUSD 28
GBPJPY 23
EURUSD 18
USDJPY 15
CADJPY 11
CHFJPY 10
NZDJPY 6
USDCAD 5
EURJPY 5
AUDUSD 4
NZDUSD 3
AUDJPY 3
EURNZD 2
EURGBP 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -207
GBPUSD -9
GBPJPY -4
EURUSD 19
USDJPY -33
CADJPY -19
CHFJPY -5
NZDJPY 6
USDCAD 0
EURJPY -8
AUDUSD 9
NZDUSD 5
AUDJPY -8
EURNZD -7
EURGBP 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -9.9K
GBPUSD -1.1K
GBPJPY 774
EURUSD 2K
USDJPY -2.9K
CADJPY -1.6K
CHFJPY 398
NZDJPY 2K
USDCAD -16
EURJPY -789
AUDUSD 1.2K
NZDUSD -77
AUDJPY -975
EURNZD -650
EURGBP 370
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.07 USD
En kötü işlem: -102 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +45.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.09 14:35
Trading operations on the account were performed for only 109 days. This comprises 11.45% of days out of the 952 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
