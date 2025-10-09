- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
2 133.00 USD
En kötü işlem:
-1 063.50 USD
Brüt kâr:
3 090.46 USD (759 pips)
Brüt zarar:
-1 078.16 USD (106 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (3 090.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 090.37 USD (2)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.63%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
503.08 USD
Ortalama kâr:
1 030.15 USD
Ortalama zarar:
-1 078.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1 063.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 063.50 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 078.07 USD
Maksimum:
1 078.13 USD (1.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.07% (1 067.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|2
|WS30
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|953
|WS30
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|652
|WS30
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 133.00 USD
En kötü işlem: -1 064 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 090.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 063.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Manual Dax/Dow
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
1
0%
4
75%
100%
2.86
503.08
USD
USD
1%
1:200