Ng Siu Kwai

HKA CCI Robot

Ng Siu Kwai
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
59 (84.28%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (15.71%)
En iyi işlem:
1.44 USD
En kötü işlem:
-9.66 USD
Brüt kâr:
31.38 USD (34 843 pips)
Brüt zarar:
-32.25 USD (27 716 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (8.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.03 USD (16)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
31 (44.29%)
Satış işlemleri:
39 (55.71%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
0.53 USD
Ortalama zarar:
-2.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-7.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.66 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.42 USD
Maksimum:
10.76 USD (21.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100. 35
DJ30. 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100. 6
DJ30. -7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100. 9.7K
DJ30. -2.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.44 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.11 12:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.11 12:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.11 12:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 12:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 12:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
