- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
59 (84.28%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (15.71%)
En iyi işlem:
1.44 USD
En kötü işlem:
-9.66 USD
Brüt kâr:
31.38 USD (34 843 pips)
Brüt zarar:
-32.25 USD (27 716 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (8.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.03 USD (16)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
31 (44.29%)
Satış işlemleri:
39 (55.71%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
0.53 USD
Ortalama zarar:
-2.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-7.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.66 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.42 USD
Maksimum:
10.76 USD (21.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100.
|35
|DJ30.
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100.
|6
|DJ30.
|-7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100.
|9.7K
|DJ30.
|-2.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.44 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
