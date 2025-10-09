- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
14 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
247.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
907.19 USD (32 450 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
14 (907.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
907.19 USD (14)
Sharpe oranı:
0.89
Alım-satım etkinliği:
98.96%
Maks. mevduat yükü:
2.81%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
14 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
64.80 USD
Ortalama kâr:
64.80 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.42% (1 025.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|XAGUSD
|3
|GBPUSD
|2
|DJ30
|1
|AUDUSD
|1
|NAS100
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|430
|XAGUSD
|364
|GBPUSD
|59
|DJ30
|22
|AUDUSD
|10
|NAS100
|11
|EURUSD
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.2K
|XAGUSD
|1.5K
|GBPUSD
|923
|DJ30
|15K
|AUDUSD
|347
|NAS100
|7.3K
|EURUSD
|342
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +247.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +907.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.78 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|5.50 × 2
|
DooFintech-Live 5
|8.28 × 336
|
TradeMaxGlobal-Live5
|11.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|13.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live12
|15.89 × 9
|
TitanFX-06
|16.54 × 13
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
Axi-US15-Live
|21.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 32 USD
3%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
1
0%
14
100%
99%
n/a
64.80
USD
USD
3%
1:500