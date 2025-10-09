- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
86 (95.55%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (4.44%)
En iyi işlem:
24.18 USD
En kötü işlem:
-3.33 USD
Brüt kâr:
284.37 USD (234 251 pips)
Brüt zarar:
-4.46 USD (4 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (86.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.39 USD (17)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
77.57%
Maks. mevduat yükü:
117.58%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
84.06
Alış işlemleri:
6 (6.67%)
Satış işlemleri:
84 (93.33%)
Kâr faktörü:
63.76
Beklenen getiri:
3.11 USD
Ortalama kâr:
3.31 USD
Ortalama zarar:
-1.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.33 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.33 USD (0.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.30% (3.33 USD)
Varlığa göre:
32.45% (82.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|50
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|56
|XAUUSD
|224
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|5.6K
|XAUUSD
|224K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.18 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +86.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 23
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
