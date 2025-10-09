SinyallerBölümler
Duc Thao Nguyen

Scalp forex

Duc Thao Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 242%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
86 (95.55%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (4.44%)
En iyi işlem:
24.18 USD
En kötü işlem:
-3.33 USD
Brüt kâr:
284.37 USD (234 251 pips)
Brüt zarar:
-4.46 USD (4 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (86.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.39 USD (17)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
77.57%
Maks. mevduat yükü:
117.58%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
84.06
Alış işlemleri:
6 (6.67%)
Satış işlemleri:
84 (93.33%)
Kâr faktörü:
63.76
Beklenen getiri:
3.11 USD
Ortalama kâr:
3.31 USD
Ortalama zarar:
-1.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.33 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.33 USD (0.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.30% (3.33 USD)
Varlığa göre:
32.45% (82.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 50
XAUUSD 40
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 56
XAUUSD 224
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 5.6K
XAUUSD 224K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.18 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +86.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
AAFX-Real
0.00 × 4
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 23
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
IMMFX-Real
0.00 × 3
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
138 daha fazla...
TP or Sl
İnceleme yok
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 12:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
