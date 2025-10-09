- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
50 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (37.50%)
En iyi işlem:
4.66 USD
En kötü işlem:
-3.31 USD
Brüt kâr:
48.84 USD (48 825 pips)
Brüt zarar:
-32.44 USD (32 421 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.56 USD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
15.42%
Maks. mevduat yükü:
18.22%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
42 (52.50%)
Satış işlemleri:
38 (47.50%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
0.98 USD
Ortalama zarar:
-1.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-6.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.49 USD (5)
Aylık büyüme:
16.40%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.76 USD
Maksimum:
7.45 USD (6.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.98% (7.45 USD)
Varlığa göre:
1.08% (1.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.66 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +3.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
1
67%
80
62%
15%
1.50
0.21
USD
USD
7%
1:200