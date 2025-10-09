SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mistral 101
Nevena Jelovac-pavelic

Mistral 101

Nevena Jelovac-pavelic
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 141%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 321
Kârla kapanan işlemler:
1 134 (85.84%)
Zararla kapanan işlemler:
187 (14.16%)
En iyi işlem:
329.34 AUD
En kötü işlem:
-675.30 AUD
Brüt kâr:
16 352.30 AUD (217 793 pips)
Brüt zarar:
-7 303.63 AUD (156 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
133 (3 407.35 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
3 407.35 AUD (133)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
306
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
4.34
Alış işlemleri:
1 087 (82.29%)
Satış işlemleri:
234 (17.71%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
6.85 AUD
Ortalama kâr:
14.42 AUD
Ortalama zarar:
-39.06 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-342.65 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 284.02 AUD (3)
Aylık büyüme:
142.12%
Yıllık tahmin:
1 724.38%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 923.28 AUD
Maksimum:
2 086.63 AUD (65.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.29% (2 086.63 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.a 516
EURNZD.a 284
XAUAUD.a 230
XAGEUR.a 113
XAUEUR.a 74
NZDCAD.a 25
XAGAUD.a 21
AUDNZD.a 17
XAGUSD.a 15
USDJPY.a 10
GBPJPY.a 8
EURUSD.a 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.a 4.2K
EURNZD.a -931
XAUAUD.a 2.4K
XAGEUR.a -142
XAUEUR.a 1.1K
NZDCAD.a -130
XAGAUD.a 295
AUDNZD.a -30
XAGUSD.a 224
USDJPY.a 63
GBPJPY.a 18
EURUSD.a -198
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.a 21K
EURNZD.a -13K
XAUAUD.a 49K
XAGEUR.a -10K
XAUEUR.a 12K
NZDCAD.a -3.2K
XAGAUD.a 4.2K
AUDNZD.a -1.6K
XAGUSD.a 2.3K
USDJPY.a 1.5K
GBPJPY.a 961
EURUSD.a -1.8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +329.34 AUD
En kötü işlem: -675 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 133
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 407.35 AUD
Maksimum ardışık zarar: -342.65 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

DISCLAIMER | 

Forex trading carries a HIGH RISK! Trade only with what you can lose. Do NOT borrow money to trade, do not use money that you need for living. Guard your equity, use the equity protect tools. DO NOT trade from the emotional states and control your greed. Trading and equity are SOLELY YOUR responsibility. 

This is NOT a gamble nor a "get rich quick" scheme. 

If you approach it as a business, apply business strategies. plan and be patient.

Mistral 101 is a manual trading signal that relies on combination of multiple indicators, and trend directional movements. I do NOT guarantee profit. Trading and using these signals is your responsibility. 

I wish you well. 

2025.10.09 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 11:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 11:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 10:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 10:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
