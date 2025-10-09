- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
113 (81.29%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (18.71%)
En iyi işlem:
395.68 EUR
En kötü işlem:
-209.78 EUR
Brüt kâr:
10 281.92 EUR (17 751 pips)
Brüt zarar:
-1 999.69 EUR (4 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 999.28 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 999.28 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
10.08
Alış işlemleri:
52 (37.41%)
Satış işlemleri:
87 (62.59%)
Kâr faktörü:
5.14
Beklenen getiri:
59.58 EUR
Ortalama kâr:
90.99 EUR
Ortalama zarar:
-76.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-814.33 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-814.33 EUR (5)
Aylık büyüme:
156.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.48 EUR
Maksimum:
821.62 EUR (9.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.94% (820.38 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|69
|EURUSD
|68
|XAUUSD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|6.6K
|EURUSD
|2.9K
|XAUUSD
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|9.7K
|EURUSD
|3.9K
|XAUUSD
|-201
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +395.68 EUR
En kötü işlem: -210 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 999.28 EUR
Maksimum ardışık zarar: -814.33 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
TickmillEU-Live
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 174
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
FusionMarkets-Live
|1.26 × 155
EURUSD GBPUSD özel sinyaller
İnceleme yok