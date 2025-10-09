SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EURUSD GBPUSD
Yakup Rahmi Kaval

EURUSD GBPUSD

Yakup Rahmi Kaval
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 172%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
113 (81.29%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (18.71%)
En iyi işlem:
395.68 EUR
En kötü işlem:
-209.78 EUR
Brüt kâr:
10 281.92 EUR (17 751 pips)
Brüt zarar:
-1 999.69 EUR (4 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 999.28 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 999.28 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
10.08
Alış işlemleri:
52 (37.41%)
Satış işlemleri:
87 (62.59%)
Kâr faktörü:
5.14
Beklenen getiri:
59.58 EUR
Ortalama kâr:
90.99 EUR
Ortalama zarar:
-76.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-814.33 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-814.33 EUR (5)
Aylık büyüme:
156.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.48 EUR
Maksimum:
821.62 EUR (9.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.94% (820.38 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 69
EURUSD 68
XAUUSD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 6.6K
EURUSD 2.9K
XAUUSD -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 9.7K
EURUSD 3.9K
XAUUSD -201
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +395.68 EUR
En kötü işlem: -210 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 999.28 EUR
Maksimum ardışık zarar: -814.33 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
ICMarkets-MT5
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
TickmillEU-Live
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 174
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
FusionMarkets-Live
1.26 × 155
77 daha fazla...
EURUSD GBPUSD özel sinyaller
İnceleme yok
2025.10.09 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 09:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
