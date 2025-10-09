- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
En iyi işlem:
3.33 USD
En kötü işlem:
-15.99 USD
Brüt kâr:
3.54 USD (118 pips)
Brüt zarar:
-60.98 USD (1 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (3.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.33 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.97
Alım-satım etkinliği:
72.89%
Maks. mevduat yükü:
17.68%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
2 (20.00%)
Satış işlemleri:
8 (80.00%)
Kâr faktörü:
0.06
Beklenen getiri:
-5.74 USD
Ortalama kâr:
1.18 USD
Ortalama zarar:
-8.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-44.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.73 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.44 USD
Maksimum:
57.50 USD (9.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.50% (57.00 USD)
Varlığa göre:
13.36% (72.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-57
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.33 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +3.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.04 × 154
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
-9%
0
0
USD
USD
543
USD
USD
1
0%
10
30%
73%
0.05
-5.74
USD
USD
13%
1:500