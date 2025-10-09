- Büyüme
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|170
|EURUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🏆 BestGoldTrades - %93 Kazanma Oranıyla Altın Piyasasına Hakim Olun
Trading'inizi dönüştürmeye hazır mısınız? BestGoldTrades, en karlı piyasaya geçiş kapınızdır: altın (XAU/USD). Kanıtlanmış %93 başarı oranı ve test edilmiş stratejilerle, bu sinyal kanalı kazanan işlemleri doğrudan MT5'inize otomatik olarak kopyalamanızı sağlar.
✨ Neden BestGoldTrades'i Seçmelisiniz?
- 📈 Kanıtlanmış %93 Kazanma Oranı
- 💎 XAU/USD'de Uzmanlaşma (işlemlerin %95'i)
- 🎯 Kontrollü ve profesyonel risk yönetimi
- ⚡ Gerçek zamanlı otomatik sinyaller
- 💰 Önemli kar potansiyeli
Önerilen Gereksinimler:
- Başlangıç sermayesi: $500 - $1,000 USD (minimum $400, daha yüksek risk)
- Önerilen kaldıraç: 1:300 - 1:500
- Platform: MetaTrader 5
Bugün MT5 hesabınızı bağlayın ve yüksek performanslı işlemleri kopyalamaya başlayın. Altın piyasası sizi sınırsız fırsatlarla bekliyor. Mali başarınız sadece bir tık uzağınızda!
Sorumluluk Reddi
⚠️ SORUMLULUK REDDİ
Forex, değerli metaller ve CFD ticareti yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Şunları kabul ediyor ve onaylıyorsunuz:
- Kendi yatırım kararlarınızdan tamamen siz sorumlusunuz
- Her zaman kendi riskinizi kontrol etmeli ve yönetmelisiniz
- Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez
- Yatırılan sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz
- BestGoldTrades kanalının operatörü herhangi bir mali kayıp veya zarardan sorumlu DEĞİLDİR
- Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapmalısınız
- İşlem yapmadan önce bağımsız mali tavsiye almanız önerilir
Hesabınızı bağlayarak ve bu sinyalleri kopyalayarak, işlemlerinizin sonuçları için tüm sorumluluğu kabul edersiniz. Bu hizmet yatırım tavsiyesi teşkil ETMEZ.
