Nestor Jose Reyes Rojas

BestGoldTrades

Nestor Jose Reyes Rojas
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
VantageInternational-Live 10
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
44 (77.19%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (22.81%)
En iyi işlem:
26.10 USD
En kötü işlem:
-15.69 USD
Brüt kâr:
220.67 USD (14 276 pips)
Brüt zarar:
-51.52 USD (2 560 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (104.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.27 USD (31)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
20.85%
Maks. mevduat yükü:
11.31%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
5.55
Alış işlemleri:
46 (80.70%)
Satış işlemleri:
11 (19.30%)
Kâr faktörü:
4.28
Beklenen getiri:
2.97 USD
Ortalama kâr:
5.02 USD
Ortalama zarar:
-3.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-10.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.57 USD (2)
Aylık büyüme:
16.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.48 USD (2.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.76% (30.48 USD)
Varlığa göre:
0.35% (4.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 52
EURUSD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 170
EURUSD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
EURUSD -66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.10 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +104.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
🏆 BestGoldTrades - %93 Kazanma Oranıyla Altın Piyasasına Hakim Olun

Trading'inizi dönüştürmeye hazır mısınız? BestGoldTrades, en karlı piyasaya geçiş kapınızdır: altın (XAU/USD). Kanıtlanmış %93 başarı oranı ve test edilmiş stratejilerle, bu sinyal kanalı kazanan işlemleri doğrudan MT5'inize otomatik olarak kopyalamanızı sağlar.

✨ Neden BestGoldTrades'i Seçmelisiniz?

  • 📈 Kanıtlanmış %93 Kazanma Oranı
  • 💎 XAU/USD'de Uzmanlaşma (işlemlerin %95'i)
  • 🎯 Kontrollü ve profesyonel risk yönetimi
  • ⚡ Gerçek zamanlı otomatik sinyaller
  • 💰 Önemli kar potansiyeli

Önerilen Gereksinimler:

  • Başlangıç sermayesi: $500 - $1,000 USD (minimum $400, daha yüksek risk)
  • Önerilen kaldıraç: 1:300 - 1:500
  • Platform: MetaTrader 5

Bugün MT5 hesabınızı bağlayın ve yüksek performanslı işlemleri kopyalamaya başlayın. Altın piyasası sizi sınırsız fırsatlarla bekliyor. Mali başarınız sadece bir tık uzağınızda!

Sorumluluk Reddi

⚠️ SORUMLULUK REDDİ

Forex, değerli metaller ve CFD ticareti yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Şunları kabul ediyor ve onaylıyorsunuz:

  • Kendi yatırım kararlarınızdan tamamen siz sorumlusunuz
  • Her zaman kendi riskinizi kontrol etmeli ve yönetmelisiniz
  • Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez
  • Yatırılan sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz
  • BestGoldTrades kanalının operatörü herhangi bir mali kayıp veya zarardan sorumlu DEĞİLDİR
  • Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapmalısınız
  • İşlem yapmadan önce bağımsız mali tavsiye almanız önerilir

Hesabınızı bağlayarak ve bu sinyalleri kopyalayarak, işlemlerinizin sonuçları için tüm sorumluluğu kabul edersiniz. Bu hizmet yatırım tavsiyesi teşkil ETMEZ.


İnceleme yok
2025.10.09 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.