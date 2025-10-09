- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (41.67%)
En iyi işlem:
494.00 USD
En kötü işlem:
-404.00 USD
Brüt kâr:
637.23 USD (1 063 pips)
Brüt zarar:
-484.88 USD (2 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (628.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
628.45 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
6 (50.00%)
Satış işlemleri:
6 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
12.70 USD
Ortalama kâr:
91.03 USD
Ortalama zarar:
-96.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-71.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-413.85 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.78 USD
Maksimum:
413.85 USD (31.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.45% (413.85 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDs-
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDs-
|152
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDs-
|-1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +494.00 USD
En kötü işlem: -404 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +628.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI3-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok