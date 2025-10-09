SinyallerBölümler
M Jody Pratama

METODE VIP FORTUNA FXCLUB

M Jody Pratama
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 15%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
112 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
147.40 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 536.30 USD (11 874 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
112 (1 536.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 536.30 USD (112)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
33.58%
Maks. mevduat yükü:
47.90%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
112 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
13.72 USD
Ortalama kâr:
13.72 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
10.18% (1 022.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDi 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDi 1.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDi 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +147.40 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 112
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 536.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

FORTUNA FX CLUB

Untuk yang ingin bergabung dengan cara mendapatkan signal dan technical profit yang lebih banyak, SILAHKAN bergabung dengan FORTUNA FX CLUB VVIP untuk menghasilkan profit yang lebih tepat di tiap harinya.

BENEFIT yang di dapat di antaranya:
                       
                       
FASILITAS VVIP

SIGNAL TRADING
MAPPING SETIAP HARI
STRATEGI TRADING (TIME TRADING DAN MEMBACA NEWS)
TRADE BARENG
MONEY MANAGEMENT
KONSULTASI LIFETIME
DAN ILMU PENGALAMAN TRADING
FREE INDIKATOR FORTUNA DENGAN ACCURACY 90% PROFIT

Cara Gabung VIP GRATIS DI BAWAH INI

 Wajib daftar Akun Baru Di Broker Market4you dengan link di bawah ini :

 FORTUNAFXCLUB.COM 

Lalu deposit Minimal 100$

CARA DAFTAR DI MARKET4YOU dari Daftar,Verifikasi,Deposit,Login MT5 caranya ada di link bawah ini

https://t.me/CaraDaftarMarket4you
İnceleme yok
2025.10.09 11:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 08:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 08:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
METODE VIP FORTUNA FXCLUB
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
12K
USD
1
0%
112
100%
34%
n/a
13.72
USD
10%
1:500
