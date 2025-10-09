- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
112 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
147.40 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 536.30 USD (11 874 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
112 (1 536.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 536.30 USD (112)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
33.58%
Maks. mevduat yükü:
47.90%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
112 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
13.72 USD
Ortalama kâr:
13.72 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
10.18% (1 022.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDi
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDi
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDi
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +147.40 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 112
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 536.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
1
0%
112
100%
34%
n/a
13.72
USD
USD
10%
1:500