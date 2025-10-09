- Büyüme
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
57 (77.02%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (22.97%)
En iyi işlem:
20.72 USD
En kötü işlem:
-11.40 USD
Brüt kâr:
236.59 USD (197 679 pips)
Brüt zarar:
-65.62 USD (65 600 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (88.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.84 USD (13)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
5.06%
Maks. mevduat yükü:
24.27%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
3.46
Alış işlemleri:
60 (81.08%)
Satış işlemleri:
14 (18.92%)
Kâr faktörü:
3.61
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
4.15 USD
Ortalama zarar:
-3.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-49.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.37 USD (9)
Aylık büyüme:
34.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.88 USD
Maksimum:
49.37 USD (9.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.36% (49.37 USD)
Varlığa göre:
0.29% (1.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|USOIL
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|171
|USOIL
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|132K
|USOIL
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.72 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +88.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real15
|1.52 × 212
|
Exness-MT5Real6
|1.66 × 235
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
USD
671
USD
USD
1
0%
74
77%
5%
3.60
2.31
USD
USD
9%
1:50