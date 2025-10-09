SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BTC MINER 165 ULTIMA
Miftakhul Huda

BTC MINER 165 ULTIMA

Miftakhul Huda
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 19%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
951
Kârla kapanan işlemler:
427 (44.90%)
Zararla kapanan işlemler:
524 (55.10%)
En iyi işlem:
11.25 USD
En kötü işlem:
-6.66 USD
Brüt kâr:
645.66 USD (3 222 977 pips)
Brüt zarar:
-627.24 USD (3 127 719 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (9.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.25 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
951
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
488 (51.31%)
Satış işlemleri:
463 (48.69%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-1.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-9.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.66 USD (7)
Aylık büyüme:
18.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.31 USD
Maksimum:
36.40 USD (33.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.68% (36.40 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD+ 951
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD+ 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD+ 95K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.25 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +9.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.09 07:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol