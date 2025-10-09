- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
951
Kârla kapanan işlemler:
427 (44.90%)
Zararla kapanan işlemler:
524 (55.10%)
En iyi işlem:
11.25 USD
En kötü işlem:
-6.66 USD
Brüt kâr:
645.66 USD (3 222 977 pips)
Brüt zarar:
-627.24 USD (3 127 719 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (9.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.25 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
951
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
488 (51.31%)
Satış işlemleri:
463 (48.69%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-1.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-9.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.66 USD (7)
Aylık büyüme:
18.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.31 USD
Maksimum:
36.40 USD (33.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.68% (36.40 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD+
|951
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD+
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD+
|95K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.25 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +9.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
