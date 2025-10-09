SinyallerBölümler
Miftakhul Huda

BTC MINER 165

Miftakhul Huda
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
114
Kârla kapanan işlemler:
78 (68.42%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (31.58%)
En iyi işlem:
6.49 USD
En kötü işlem:
-4.47 USD
Brüt kâr:
124.77 USD (249 587 pips)
Brüt zarar:
-94.94 USD (189 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (14.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.95 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
53.29%
Maks. mevduat yükü:
2.45%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
57 (50.00%)
Satış işlemleri:
57 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-2.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-13.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.49 USD (5)
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.79 USD
Maksimum:
16.06 USD (2.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.97% (16.06 USD)
Varlığa göre:
0.62% (3.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD+ 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD+ 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD+ 60K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.49 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +14.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.09 09:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 08:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.09 07:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BTC MINER 165
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
537
USD
1
90%
114
68%
53%
1.31
0.26
USD
3%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.