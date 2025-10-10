- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
13 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (23.53%)
En iyi işlem:
110.67 USD
En kötü işlem:
-70.60 USD
Brüt kâr:
442.76 USD (1 354 pips)
Brüt zarar:
-194.58 USD (801 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (223.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
223.12 USD (5)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
9 (52.94%)
Satış işlemleri:
8 (47.06%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
14.60 USD
Ortalama kâr:
34.06 USD
Ortalama zarar:
-48.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-120.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.20 USD (2)
Aylık büyüme:
24.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.40 USD
Maksimum:
120.20 USD (11.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|248
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +110.67 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +223.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -120.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 2
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 18
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 21
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 3
|
RallyvilleMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 1
Poison Ivy mt4
İnceleme yok