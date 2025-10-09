- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
13 (65.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (35.00%)
En iyi işlem:
17.42 USD
En kötü işlem:
-14.18 USD
Brüt kâr:
99.05 USD (7 330 pips)
Brüt zarar:
-80.06 USD (6 728 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (33.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.34 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
73.94%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
0.57
Alış işlemleri:
10 (50.00%)
Satış işlemleri:
10 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
7.62 USD
Ortalama zarar:
-11.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-21.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.30 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.12 USD
Maksimum:
33.33 USD (23.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.87% (33.33 USD)
Varlığa göre:
13.22% (12.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|602
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.42 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +33.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
100% Algo Trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
1
100%
20
65%
100%
1.23
0.95
USD
USD
24%
1:500