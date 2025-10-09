- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
5 (31.25%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (68.75%)
En iyi işlem:
8.53 USD
En kötü işlem:
-11.36 USD
Brüt kâr:
22.73 USD (2 271 pips)
Brüt zarar:
-56.58 USD (3 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (11.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.33 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.39
Alım-satım etkinliği:
99.51%
Maks. mevduat yükü:
91.37%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
10 (62.50%)
Satış işlemleri:
6 (37.50%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-2.12 USD
Ortalama kâr:
4.55 USD
Ortalama zarar:
-5.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-25.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.21 USD (6)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.85 USD
Maksimum:
45.18 USD (40.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.53% (45.18 USD)
Varlığa göre:
13.57% (12.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
100% Algo Trading
İnceleme yok
