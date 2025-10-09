SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DAX Scalper
Hitesh Ghanashyam Patole

DAX Scalper

Hitesh Ghanashyam Patole
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
67 (49.26%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (50.74%)
En iyi işlem:
16.18 GBP
En kötü işlem:
-5.09 GBP
Brüt kâr:
175.20 GBP (94 610 pips)
Brüt zarar:
-149.76 GBP (72 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (13.81 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
41.94 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
57.78%
Maks. mevduat yükü:
59.99%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
54 (39.71%)
Satış işlemleri:
82 (60.29%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.19 GBP
Ortalama kâr:
2.61 GBP
Ortalama zarar:
-2.17 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-32.70 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-32.70 GBP (10)
Aylık büyüme:
12.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.62 GBP
Maksimum:
53.57 GBP (19.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.82% (53.57 GBP)
Varlığa göre:
1.40% (3.26 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DE40 136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DE40 33
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DE40 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.18 GBP
En kötü işlem: -5 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +13.81 GBP
Maksimum ardışık zarar: -32.70 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
6.76 × 37
ICMarketsSC-MT5
14.13 × 6570
ICMarketsSC-MT5-2
14.64 × 41211
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Trading approach is fully based on price action analysis, emphasizing a strong risk-to-reward ratio and a solid win rate. With three years of dedicated experience in the forex markets, risk management remains a top priority—each trade risks a maximum of 2%, while total drawdown is strictly limited to 30% of account capital. The primary objective is to deliver steady, incremental growth day by day, focusing on consistency and capital preservation for long-term results. Subscribers are encouraged to review performance history and practice sensible risk settings.
İnceleme yok
2025.10.09 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DAX Scalper
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
206
GBP
2
0%
136
49%
58%
1.16
0.19
GBP
20%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.