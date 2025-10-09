Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 5 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 2 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 6.76 × 37 ICMarketsSC-MT5 14.13 × 6570 ICMarketsSC-MT5-2 14.64 × 41211 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya