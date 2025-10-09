- Büyüme
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
67 (49.26%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (50.74%)
En iyi işlem:
16.18 GBP
En kötü işlem:
-5.09 GBP
Brüt kâr:
175.20 GBP (94 610 pips)
Brüt zarar:
-149.76 GBP (72 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (13.81 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
41.94 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
57.78%
Maks. mevduat yükü:
59.99%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
54 (39.71%)
Satış işlemleri:
82 (60.29%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.19 GBP
Ortalama kâr:
2.61 GBP
Ortalama zarar:
-2.17 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-32.70 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-32.70 GBP (10)
Aylık büyüme:
12.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.62 GBP
Maksimum:
53.57 GBP (19.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.82% (53.57 GBP)
Varlığa göre:
1.40% (3.26 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DE40
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DE40
|33
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DE40
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.18 GBP
En kötü işlem: -5 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +13.81 GBP
Maksimum ardışık zarar: -32.70 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading approach is fully based on price action analysis, emphasizing a strong risk-to-reward ratio and a solid win rate. With three years of dedicated experience in the forex markets, risk management remains a top priority—each trade risks a maximum of 2%, while total drawdown is strictly limited to 30% of account capital. The primary objective is to deliver steady, incremental growth day by day, focusing on consistency and capital preservation for long-term results. Subscribers are encouraged to review performance history and practice sensible risk settings.
İnceleme yok
