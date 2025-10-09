- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
32 (46.37%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (53.62%)
En iyi işlem:
690.18 USD
En kötü işlem:
-79.51 USD
Brüt kâr:
4 451.33 USD (3 586 215 pips)
Brüt zarar:
-1 262.87 USD (915 593 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (589.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 355.25 USD (5)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.18%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.65
Alış işlemleri:
69 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.52
Beklenen getiri:
46.21 USD
Ortalama kâr:
139.10 USD
Ortalama zarar:
-34.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-202.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.05 USD (4)
Aylık büyüme:
87.07%
Yıllık tahmin:
1 056.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
112.73 USD
Maksimum:
368.64 USD (5.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.58% (368.64 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|19
|USTEC
|18
|USDJPY
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1.7K
|XAUUSD
|1K
|USTEC
|-67
|USDJPY
|597
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|2.2M
|XAUUSD
|441K
|USTEC
|24K
|USDJPY
|4.3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +690.18 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +589.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
87%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
3
100%
69
46%
100%
3.52
46.21
USD
USD
6%
1:200