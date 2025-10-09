SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Social Exness 30
Anh Dung Phung

Social Exness 30

Anh Dung Phung
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 87%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
32 (46.37%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (53.62%)
En iyi işlem:
690.18 USD
En kötü işlem:
-79.51 USD
Brüt kâr:
4 451.33 USD (3 586 215 pips)
Brüt zarar:
-1 262.87 USD (915 593 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (589.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 355.25 USD (5)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.18%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.65
Alış işlemleri:
69 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.52
Beklenen getiri:
46.21 USD
Ortalama kâr:
139.10 USD
Ortalama zarar:
-34.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-202.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.05 USD (4)
Aylık büyüme:
87.07%
Yıllık tahmin:
1 056.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
112.73 USD
Maksimum:
368.64 USD (5.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.58% (368.64 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 20
XAUUSD 19
USTEC 18
USDJPY 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.7K
XAUUSD 1K
USTEC -67
USDJPY 597
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2.2M
XAUUSD 441K
USTEC 24K
USDJPY 4.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +690.18 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +589.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PrimeXM-LiveUS
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 2
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
216 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.09 06:38
Share of trading days is too low
2025.10.09 06:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 06:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 05:28
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 8.88% of days out of the 169 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Social Exness 30
Ayda 300 USD
87%
0
0
USD
6.9K
USD
3
100%
69
46%
100%
3.52
46.21
USD
6%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.