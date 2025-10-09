SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold 13689
Tran Xuan Bach

Gold 13689

Tran Xuan Bach
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 334%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
46 (85.18%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (14.81%)
En iyi işlem:
38.61 USD
En kötü işlem:
-16.77 USD
Brüt kâr:
330.54 USD (224 918 pips)
Brüt zarar:
-38.43 USD (21 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (75.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
119.88 USD (9)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
17.42
Alış işlemleri:
12 (22.22%)
Satış işlemleri:
42 (77.78%)
Kâr faktörü:
8.60
Beklenen getiri:
5.41 USD
Ortalama kâr:
7.19 USD
Ortalama zarar:
-4.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.77 USD (1)
Aylık büyüme:
334.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.77 USD (6.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.79% (16.77 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 292
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 203K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.61 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +75.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Vietnamese

Tín hiệu rủi ro cao, Trade vui vẻ  để kiếm cốc trà đá hàng ngày.

Nếu bạn hứng thú có thể thao khảo link dưới (không chênh lệch, không trượt giá,... ):

https://social-trading.exness.com/strategy/227923215

İnceleme yok
2025.10.09 05:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 05:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
