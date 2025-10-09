- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
62 (48.81%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (51.18%)
En iyi işlem:
119.70 USD
En kötü işlem:
-70.28 USD
Brüt kâr:
2 308.94 USD (131 652 pips)
Brüt zarar:
-1 478.05 USD (97 139 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (565.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
565.38 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.87%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.89
Alış işlemleri:
87 (68.50%)
Satış işlemleri:
40 (31.50%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
6.54 USD
Ortalama kâr:
37.24 USD
Ortalama zarar:
-22.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-164.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.22 USD (4)
Aylık büyüme:
28.96%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
197.47 USD
Maksimum:
438.80 USD (35.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.04% (208.70 USD)
Varlığa göre:
1.67% (68.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|GBPUSD
|20
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|4
|EURUSD
|4
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPUSD
|-48
|GBPJPY
|-12
|USDCHF
|15
|EURUSD
|-54
|EURJPY
|-34
|AUDJPY
|-19
|CADJPY
|-23
|CHFJPY
|-4
|NZDJPY
|-10
|USDJPY
|-20
|AUDUSD
|-16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|44K
|GBPUSD
|-2.2K
|GBPJPY
|-390
|USDCHF
|-55
|EURUSD
|-1.1K
|EURJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-915
|CADJPY
|-1.1K
|CHFJPY
|-169
|NZDJPY
|-500
|USDJPY
|-1K
|AUDUSD
|-500
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +119.70 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +565.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -164.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 10
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
safety
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
38%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
6
8%
127
48%
100%
1.56
6.54
USD
USD
19%
1:200