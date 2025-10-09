SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CalmaHeaven
Andi Nur Salim

CalmaHeaven

Andi Nur Salim
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
62 (48.81%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (51.18%)
En iyi işlem:
119.70 USD
En kötü işlem:
-70.28 USD
Brüt kâr:
2 308.94 USD (131 652 pips)
Brüt zarar:
-1 478.05 USD (97 139 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (565.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
565.38 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.87%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.89
Alış işlemleri:
87 (68.50%)
Satış işlemleri:
40 (31.50%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
6.54 USD
Ortalama kâr:
37.24 USD
Ortalama zarar:
-22.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-164.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.22 USD (4)
Aylık büyüme:
28.96%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
197.47 USD
Maksimum:
438.80 USD (35.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.04% (208.70 USD)
Varlığa göre:
1.67% (68.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 84
GBPUSD 20
GBPJPY 4
USDCHF 4
EURUSD 4
EURJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
USDJPY 1
AUDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
GBPUSD -48
GBPJPY -12
USDCHF 15
EURUSD -54
EURJPY -34
AUDJPY -19
CADJPY -23
CHFJPY -4
NZDJPY -10
USDJPY -20
AUDUSD -16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 44K
GBPUSD -2.2K
GBPJPY -390
USDCHF -55
EURUSD -1.1K
EURJPY -1.6K
AUDJPY -915
CADJPY -1.1K
CHFJPY -169
NZDJPY -500
USDJPY -1K
AUDUSD -500
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.70 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +565.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -164.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 10
AM-UK-Live
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
315 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
safety
İnceleme yok
2025.10.09 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CalmaHeaven
Ayda 35 USD
38%
0
0
USD
4.1K
USD
6
8%
127
48%
100%
1.56
6.54
USD
19%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.