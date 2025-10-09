SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ScalperMachine Singhle EA
Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara

ScalperMachine Singhle EA

Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.26 CAD
En kötü işlem:
0.00 CAD
Brüt kâr:
4.83 CAD (354 pips)
Brüt zarar:
-0.12 CAD
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.83 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
4.83 CAD (4)
Sharpe oranı:
1.83
Alım-satım etkinliği:
6.26%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
38 saniye
Düzelme faktörü:
157.00
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
40.25
Beklenen getiri:
1.21 CAD
Ortalama kâr:
1.21 CAD
Ortalama zarar:
0.00 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 CAD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 CAD
Maksimum:
0.03 CAD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CAD)
Varlığa göre:
0.05% (0.10 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 354
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.26 CAD
En kötü işlem: -0 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.83 CAD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

1:500
Raw account
minimum balance recommended - $1000
İnceleme yok
2025.10.09 04:28
Share of trading days is too low
2025.10.09 04:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 04:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 03:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 03:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 03:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 03:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 03:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ScalperMachine Singhle EA
Ayda 999 USD
2%
0
0
USD
213
CAD
1
100%
4
100%
6%
40.25
1.21
CAD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.