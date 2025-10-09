- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.26 CAD
En kötü işlem:
0.00 CAD
Brüt kâr:
4.83 CAD (354 pips)
Brüt zarar:
-0.12 CAD
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.83 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
4.83 CAD (4)
Sharpe oranı:
1.83
Alım-satım etkinliği:
6.26%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
38 saniye
Düzelme faktörü:
157.00
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
40.25
Beklenen getiri:
1.21 CAD
Ortalama kâr:
1.21 CAD
Ortalama zarar:
0.00 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 CAD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 CAD
Maksimum:
0.03 CAD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CAD)
Varlığa göre:
0.05% (0.10 CAD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|354
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.26 CAD
En kötü işlem: -0 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.83 CAD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 CAD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.38 × 4502
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
Exness-MT5Real12
|4.34 × 50
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.40 × 5
|
ICMarketsAU-Live
|5.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|5.08 × 163
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
RoboForex-ECN
|5.57 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.58 × 326
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.98 × 1055
|
Headway-Real
|6.20 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.49 × 47
|
Exness-MT5Real26
|7.02 × 143
|
Exness-MT5Real31
|7.09 × 184
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
Exness-MT5Real6
|7.82 × 34
|
Exness-MT5Real5
|7.88 × 362
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
EightcapGlobal-Live
|8.26 × 80
1:500
Raw account
minimum balance recommended - $1000
Raw account
minimum balance recommended - $1000
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
2%
0
0
USD
USD
213
CAD
CAD
1
100%
4
100%
6%
40.25
1.21
CAD
CAD
0%
1:500