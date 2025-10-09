Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.38 × 8 FusionMarkets-Live 2.38 × 4502 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarkets-Live 3.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 3.83 × 12 Exness-MT5Real12 4.34 × 50 RazeGlobalMarkets-Server 4.40 × 5 ICMarketsAU-Live 5.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 5.08 × 163 GOMarketsIntl-Live 5.25 × 64 RoboForex-ECN 5.57 × 46 ICMarketsSC-MT5-2 5.58 × 326 ICMarketsSC-MT5-4 5.98 × 1055 Headway-Real 6.20 × 5 CapitalPointTrading-MT5-4 6.49 × 47 Exness-MT5Real26 7.02 × 143 Exness-MT5Real31 7.09 × 184 Exness-MT5Real3 7.17 × 6 Exness-MT5Real23 7.69 × 29 Exness-MT5Real6 7.82 × 34 Exness-MT5Real5 7.88 × 362 BlueberryMarkets-Live 8.17 × 6 EightcapGlobal-Live 8.26 × 80 46 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya