Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara

Dutugemunu ScalpingLegend

Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 140%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
312
Kârla kapanan işlemler:
240 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (23.08%)
En iyi işlem:
167.29 USD
En kötü işlem:
-391.63 USD
Brüt kâr:
2 654.50 USD (35 937 pips)
Brüt zarar:
-1 930.26 USD (27 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (47.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
485.39 USD (18)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
9.40%
Maks. mevduat yükü:
6.15%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
121 (38.78%)
Satış işlemleri:
191 (61.22%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
2.32 USD
Ortalama kâr:
11.06 USD
Ortalama zarar:
-26.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-565.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-565.31 USD (8)
Aylık büyüme:
46.92%
Yıllık tahmin:
569.34%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.46 USD
Maksimum:
577.15 USD (31.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.93% (498.19 USD)
Varlığa göre:
5.42% (7.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 204
EURUSD 18
GBPCAD 17
AUDCAD 14
AUDUSD 10
USDCAD 7
EURGBP 6
EURAUD 5
GBPUSD 4
GBPCHF 4
EURCAD 4
USDSGD 3
NZDCAD 3
EURNZD 2
NZDUSD 2
USDCHF 2
EURSGD 2
EURCHF 2
AUDSGD 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 154
EURUSD 147
GBPCAD 115
AUDCAD -147
AUDUSD 291
USDCAD 39
EURGBP -144
EURAUD 48
GBPUSD 61
GBPCHF -22
EURCAD 39
USDSGD 10
NZDCAD 24
EURNZD 14
NZDUSD 4
USDCHF 51
EURSGD 10
EURCHF 21
AUDSGD 1
AUDCHF 6
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.6K
EURUSD 947
GBPCAD 670
AUDCAD -1.5K
AUDUSD 937
USDCAD 352
EURGBP -258
EURAUD 330
GBPUSD 397
GBPCHF 166
EURCAD 527
USDSGD 130
NZDCAD 149
EURNZD 111
NZDUSD 91
USDCHF 277
EURSGD 148
EURCHF 188
AUDSGD 47
AUDCHF 107
CADCHF 12
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +167.29 USD
En kötü işlem: -392 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +47.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -565.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
1.00 × 12
PUPrime-Live
1.20 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.44 × 130
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.32 × 37
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
FusionMarkets-Live
3.94 × 17543
RoboForex-ECN
4.09 × 983
Darwinex-Live
4.58 × 634
ICMarketsSC-MT5-2
4.58 × 1723
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 9
Valutrades-Live
5.11 × 9
DerivSVG-Server
5.50 × 2
XM.COM-MT5
5.62 × 387
TASS-Live
5.69 × 72
Axiory-Live
5.70 × 27
75 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.15% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
