Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8 1.00 × 12 PUPrime-Live 1.20 × 5 RazeGlobalMarkets-Server 1.26 × 19 FXNXGlobal-Trade 2.00 × 2 VantageInternational-Live 7 2.33 × 6 ICMarketsSC-MT5 2.44 × 130 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 FPMarkets-Live 3.00 × 1 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.00 × 1 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 3.00 × 1 GOMarketsMU-Live 3.32 × 37 FPMarketsLLC-Live 3.86 × 14 FusionMarkets-Live 3.94 × 17543 RoboForex-ECN 4.09 × 983 Darwinex-Live 4.58 × 634 ICMarketsSC-MT5-2 4.58 × 1723 PlexyTrade-Server01 4.81 × 26 GOMarketsIntl-Live 4.94 × 68 LiteFinance-MT5-Live 5.00 × 13 ValutradesSeychelles-Live 5.00 × 9 Valutrades-Live 5.11 × 9 DerivSVG-Server 5.50 × 2 XM.COM-MT5 5.62 × 387 TASS-Live 5.69 × 72 Axiory-Live 5.70 × 27 75 daha fazla...