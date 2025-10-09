- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-29.78 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-29.78 USD (297 788 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
81.36%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-29.78 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-29.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-29.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.78 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.78 USD
Maksimum:
29.78 USD (74.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.28% (1.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Boom 1000 Index
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Boom 1000 Index
|-30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Boom 1000 Index
|-298K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.78 USD
