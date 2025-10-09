- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
21 (56.75%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (43.24%)
En iyi işlem:
2.67 USD
En kötü işlem:
-0.92 USD
Brüt kâr:
26.45 USD (3 376 pips)
Brüt zarar:
-6.93 USD (733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (13.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.12 USD (10)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
39.18%
Maks. mevduat yükü:
6.77%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
18 (48.65%)
Satış işlemleri:
19 (51.35%)
Kâr faktörü:
3.82
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
1.26 USD
Ortalama zarar:
-0.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-6.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.74 USD (13)
Aylık büyüme:
9.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.74 USD
Maksimum:
6.74 USD (3.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.36% (6.74 USD)
Varlığa göre:
2.00% (4.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|EURCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|CADCHF
|2
|CADJPY
|2
|GBPUSD
|2
|AUDCAD
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCAD
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|GBPJPY
|1
|AUDCHF
|1
|NZDJPY
|1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3
|EURCAD
|0
|USDCHF
|0
|AUDJPY
|1
|CADCHF
|0
|CADJPY
|0
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|3
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|3
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|-1
|NZDUSD
|-1
|NZDCAD
|-1
|EURJPY
|0
|EURGBP
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCHF
|0
|NZDJPY
|2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|304
|EURCAD
|53
|USDCHF
|8
|AUDJPY
|146
|CADCHF
|12
|CADJPY
|21
|GBPUSD
|129
|AUDCAD
|358
|CHFJPY
|199
|USDJPY
|405
|GBPAUD
|100
|EURAUD
|410
|AUDUSD
|-58
|NZDUSD
|-91
|NZDCAD
|-81
|EURJPY
|-9
|EURGBP
|136
|GBPJPY
|346
|AUDCHF
|-4
|NZDJPY
|259
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.67 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +13.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
Exness-Real4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 9
Exness-Real21
|0.00 × 14
Exness-Real28
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
PlexyTrade-Live
|0.00 × 2
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 1
Axi-US06-Live
|0.08 × 51
Exness-Real6
|0.19 × 36
Exness-Real9
|0.25 × 12
Weltrade-Live
|0.25 × 8
ICMarketsSC-Live22
|0.37 × 27
BlackBullMarkets-Live
|0.40 × 10
LQDLtd-Live02
|0.50 × 2
Exness-Real33
|0.58 × 50
Ava-Real 6
|0.67 × 9
MEXAtlantic-Real-2
|0.67 × 18
Exness-Real16
|0.72 × 183
Exness-Real29
|0.80 × 1862
TradeMaxGlobal-Live10
|1.17 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
|1.38 × 80
OctaFX-Real7
|1.40 × 10
VantageInternational-Live 22
|2.00 × 4
EA QS.3:37 is an EA designed using the techniques and ideology of QS 3:37, producing OPs that are 80% accurate. This EA does not use martingale or hedging techniques, but rather uses predetermined OP opening times and OP closing times.
EA QS.3:37 offers high returns and low risk.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
220
USD
USD
1
100%
37
56%
39%
3.81
0.53
USD
USD
3%
1:400