SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA QS 3 37
Dadang Nurjaman

EA QS 3 37

Dadang Nurjaman
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Exness-Real16
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
21 (56.75%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (43.24%)
En iyi işlem:
2.67 USD
En kötü işlem:
-0.92 USD
Brüt kâr:
26.45 USD (3 376 pips)
Brüt zarar:
-6.93 USD (733 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (13.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.12 USD (10)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
39.18%
Maks. mevduat yükü:
6.77%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
18 (48.65%)
Satış işlemleri:
19 (51.35%)
Kâr faktörü:
3.82
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
1.26 USD
Ortalama zarar:
-0.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-6.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.74 USD (13)
Aylık büyüme:
9.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.74 USD
Maksimum:
6.74 USD (3.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.36% (6.74 USD)
Varlığa göre:
2.00% (4.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 4
EURCAD 3
USDCHF 3
AUDJPY 3
CADCHF 2
CADJPY 2
GBPUSD 2
AUDCAD 2
CHFJPY 2
USDJPY 2
GBPAUD 2
EURAUD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
NZDCAD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
GBPJPY 1
AUDCHF 1
NZDJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3
EURCAD 0
USDCHF 0
AUDJPY 1
CADCHF 0
CADJPY 0
GBPUSD 1
AUDCAD 3
CHFJPY 1
USDJPY 3
GBPAUD 1
EURAUD 3
AUDUSD -1
NZDUSD -1
NZDCAD -1
EURJPY 0
EURGBP 2
GBPJPY 2
AUDCHF 0
NZDJPY 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 304
EURCAD 53
USDCHF 8
AUDJPY 146
CADCHF 12
CADJPY 21
GBPUSD 129
AUDCAD 358
CHFJPY 199
USDJPY 405
GBPAUD 100
EURAUD 410
AUDUSD -58
NZDUSD -91
NZDCAD -81
EURJPY -9
EURGBP 136
GBPJPY 346
AUDCHF -4
NZDJPY 259
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.67 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +13.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 9
Exness-Real21
0.00 × 14
Exness-Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 2
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.08 × 51
Exness-Real6
0.19 × 36
Exness-Real9
0.25 × 12
Weltrade-Live
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live22
0.37 × 27
BlackBullMarkets-Live
0.40 × 10
LQDLtd-Live02
0.50 × 2
Exness-Real33
0.58 × 50
Ava-Real 6
0.67 × 9
MEXAtlantic-Real-2
0.67 × 18
Exness-Real16
0.72 × 183
Exness-Real29
0.80 × 1862
TradeMaxGlobal-Live10
1.17 × 18
TMGM.TradeMax-Live10
1.38 × 80
OctaFX-Real7
1.40 × 10
VantageInternational-Live 22
2.00 × 4
6 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
EA QS.3:37 is an EA designed using the techniques and ideology of QS 3:37, producing OPs that are 80% accurate. This EA does not use martingale or hedging techniques, but rather uses predetermined OP opening times and OP closing times.
EA QS.3:37 offers high returns and low risk.
İnceleme yok
2025.10.09 07:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.10.09 02:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA QS 3 37
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
220
USD
1
100%
37
56%
39%
3.81
0.53
USD
3%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.