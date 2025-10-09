- Büyüme
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
51 (62.19%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (37.80%)
En iyi işlem:
43.56 USD
En kötü işlem:
-8.12 USD
Brüt kâr:
202.93 USD (324 624 pips)
Brüt zarar:
-99.07 USD (149 999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (46.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.92 USD (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.09%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
33 (40.24%)
Satış işlemleri:
49 (59.76%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
3.98 USD
Ortalama zarar:
-3.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-40.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.19 USD (10)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
48.77 USD (16.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.02% (48.77 USD)
Varlığa göre:
1.27% (4.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|BTCUSD
|12
|USDCAD
|9
|US500
|4
|UKOIL
|2
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|99
|BTCUSD
|8
|USDCAD
|-3
|US500
|-1
|UKOIL
|-1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|100K
|BTCUSD
|79K
|USDCAD
|-125
|US500
|-3.7K
|UKOIL
|-126
|GBPJPY
|101
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.56 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +46.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 2
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 20
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
