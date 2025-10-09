- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.07 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
8.39 USD (896 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
11 (8.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.39 USD (11)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
23.50%
Maks. mevduat yükü:
7.91%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (54.55%)
Satış işlemleri:
5 (45.45%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
0.76 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.39% (5.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|XAUUSD
|3
|EURJPY
|2
|USDJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1
|XAUUSD
|7
|EURJPY
|0
|USDJPY
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|139
|XAUUSD
|691
|EURJPY
|48
|USDJPY
|18
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.07 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +8.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
✅ Safe Steady Profit Samurai – Düşük Riskli ve Uzun Vadeli Forex Sinyali
⚖️ Korunaklı risk yönetimi – kaldıraç 1:50, planlı ve disiplinli stop-loss stratejisi
📈 Gerçekçi hedef – aylık %3–5 kâr (bir düşün! Açgözlülük hesabını yok eder — bu oran zaten çoğu gerçek yatırımdan daha yüksek.)
🔒 Düşük drawdown için sıkı risk kontrolü
🧠 12+ yıllık Forex tecrübesi
🚫 Martingale yok, grid yok, yapay zeka yok – %100 manuel işlem (sadece belirli kayıp sınırında otomatik kapatma yapan koruma EA’sı kullanılır)
👉 Sermayesini riske atmadan istikrarlı kâr, dengeli büyüme ve uzun vadeli bir proje isteyen yatırımcılar için mükemmel.
✅ Safe Steady Profit Samurai – Güvenli Büyüme, Gerçek Sonuçlar
Aşırı vaatlerde bulunan, büyük düşüşlerle çöken ve gerçekçi olmayan hedeflerin peşinden koşan sinyallerden sıkıldınız mı?
Burada aktif görünmek için işlem yapmıyoruz.
Önceliğimiz sermaye koruması ve tutarlılıktır.
Setup yoksa işlem de yok.
Her ay düzenli yatırım ve çekim yapıyoruz — bu uzun vadeli bir projedir.
Not: Farklı bir aracı kurum kullansanız bile sinyalin doğru kopyalanması için IC Markets Standard hesabı kullanıyorum.
Safe Steady Profit Samurai farklı bir yaklaşımla oluşturuldu:
⚖️ Korunaklı risk yönetimi – kaldıraç 1:50
📈 Gerçekçi aylık hedef – yaklaşık %3–5 kâr
🔒 Akıllı girişler ve sıkı stop-loss planıyla düşük ortalama drawdown
🧠 12 yıldan fazla Forex tecrübesi
🚫 Kumar yok, martingale yok, abartı yok
🚫 Robot yok, yapay zeka yok – tamamen manuel işlem (sadece koruma amaçlı bir EA otomatik kayıp kapatma yapar)
Bu sinyal, istikrarlı sonuçlar elde etmek ve sermayesini güvenli şekilde büyütmek isteyen yatırımcılar için idealdir.
👉 Safe Steady Profit Samurai tarzına katıl ve profesyonel, uzun vadeli, kârlı bir stratejiyi deneyimle.
📩 Bu stratejiyi %100 uygulamak ister misin?
Benimle iletişime geç — özel bir tabloyla işlemlerini nasıl yöneteceğini, kârı maksimize edip uzun vadeli servet oluşturmayı öğreteceğiz.
Telegram Kanalları:
