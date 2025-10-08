SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nasi Goreng monex
Dadang Suhada

Nasi Goreng monex

Dadang Suhada
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Monex-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
51 (62.19%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (37.80%)
En iyi işlem:
14.31 USD
En kötü işlem:
-23.34 USD
Brüt kâr:
151.74 USD (24 016 pips)
Brüt zarar:
-138.60 USD (14 430 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (23.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.68 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.93%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
60 (73.17%)
Satış işlemleri:
22 (26.83%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
2.98 USD
Ortalama zarar:
-4.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-47.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.81 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
69.12 USD (37.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
17.11% (17.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY.m 23
CLS10.m 21
HK.m 13
NQ.m 9
XAUUSD.m 6
NK.m 5
SP.m 3
USDJPY.m 1
EURUSD.m 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY.m -11
CLS10.m 16
HK.m 12
NQ.m 22
XAUUSD.m -8
NK.m -21
SP.m -1
USDJPY.m 2
EURUSD.m 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY.m -1K
CLS10.m 198
HK.m 279
NQ.m 9.6K
XAUUSD.m 563
NK.m -400
SP.m -100
USDJPY.m 302
EURUSD.m 191
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.31 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +23.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.09 00:18
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 2.19% of days out of the 320 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 00:18
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.94% of days out of the 320 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 00:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
