İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
27 (87.09%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.90%)
En iyi işlem:
7.90 HKD
En kötü işlem:
-5.31 HKD
Brüt kâr:
89.27 HKD (550 pips)
Brüt zarar:
-16.09 HKD (15 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (32.11 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
32.11 HKD (13)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
13.78
Alış işlemleri:
16 (51.61%)
Satış işlemleri:
15 (48.39%)
Kâr faktörü:
5.55
Beklenen getiri:
2.36 HKD
Ortalama kâr:
3.31 HKD
Ortalama zarar:
-4.02 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.31 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.31 HKD (1)
Aylık büyüme:
1.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.15 HKD
Maksimum:
5.31 HKD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4
|CADJPY
|3
|USDJPY
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|CHFJPY
|1
|NZDCAD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|NZDCHF
|1
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|CADCHF
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|0
|CADJPY
|1
|USDJPY
|2
|EURCAD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|2
|USDCHF
|0
|GBPCHF
|-1
|CHFJPY
|0
|NZDCAD
|1
|GBPAUD
|0
|EURAUD
|0
|NZDCHF
|0
|AUDCHF
|0
|EURGBP
|0
|NZDJPY
|0
|AUDJPY
|0
|NZDUSD
|0
|CADCHF
|0
|GBPJPY
|-1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|47
|CADJPY
|73
|USDJPY
|94
|EURCAD
|49
|USDCAD
|46
|GBPCAD
|70
|USDCHF
|8
|GBPCHF
|-5
|CHFJPY
|18
|NZDCAD
|24
|GBPAUD
|21
|EURAUD
|18
|NZDCHF
|12
|AUDCHF
|9
|EURGBP
|9
|NZDJPY
|16
|AUDJPY
|14
|NZDUSD
|14
|CADCHF
|9
|GBPJPY
|-9
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.90 HKD
En kötü işlem: -5 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +32.11 HKD
Maksimum ardışık zarar: -5.31 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.49 × 93
|
ICMarketsSC-Live05
|0.52 × 29
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live25
|0.86 × 468
|
ICMarketsSC-Live07
|1.04 × 242
|
ICMarketsSC-Live24
|1.05 × 439
|
OrbexGlobal-Live
|1.21 × 56
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live14
|1.36 × 318
|
ICMarketsSC-Live18
|1.67 × 83
|
ICMarketsSC-Live23
|1.74 × 222
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|2.13 × 56
|
ICMarketsSC-Live03
|2.27 × 105
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.69 × 61
|
Tickmill-Live10
|2.72 × 29
|
RoboForex-ECN-2
|2.76 × 111
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|3.00 × 1
Blackbox Jeff Exam Live Signal 3
İnceleme yok