SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Blackbox Jeff Exam Live Signal 1
Wah Fung

Blackbox Jeff Exam Live Signal 1

Wah Fung
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
61 (84.72%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (15.28%)
En iyi işlem:
1 011.91 HKD
En kötü işlem:
-161.67 HKD
Brüt kâr:
1 672.50 HKD (3 691 pips)
Brüt zarar:
-645.33 HKD (1 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (154.65 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
1 073.42 HKD (12)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.64
Alış işlemleri:
38 (52.78%)
Satış işlemleri:
34 (47.22%)
Kâr faktörü:
2.59
Beklenen getiri:
14.27 HKD
Ortalama kâr:
27.42 HKD
Ortalama zarar:
-58.67 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-281.95 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-281.95 HKD (2)
Aylık büyüme:
20.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.39 HKD
Maksimum:
281.95 HKD (4.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 7
NZDCAD 5
USDCHF 4
EURUSD 4
GBPUSD 4
CADJPY 4
EURAUD 3
NZDCHF 3
GBPAUD 3
AUDCAD 3
NZDUSD 3
GBPCAD 3
AUDCHF 2
EURGBP 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURCAD 2
GBPJPY 2
CADCHF 2
GBPCHF 2
AUDUSD 2
CHFJPY 2
EURJPY 2
EURCHF 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -7
NZDCAD -1
USDCHF 1
EURUSD -2
GBPUSD 2
CADJPY 1
EURAUD 2
NZDCHF 5
GBPAUD -15
AUDCAD 11
NZDUSD 7
GBPCAD 11
AUDCHF 7
EURGBP -2
NZDJPY 1
AUDJPY 2
USDCAD 0
EURCAD 11
GBPJPY -17
CADCHF 3
GBPCHF -20
AUDUSD 1
CHFJPY 131
EURJPY 0
EURCHF 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -25
NZDCAD 46
USDCHF 71
EURUSD -77
GBPUSD 53
CADJPY 63
EURAUD 59
NZDCHF 81
GBPAUD -189
AUDCAD 184
NZDUSD 138
GBPCAD 179
AUDCHF 66
EURGBP -23
NZDJPY 42
AUDJPY 50
USDCAD 24
EURCAD 171
GBPJPY -199
CADCHF 32
GBPCHF -133
AUDUSD 22
CHFJPY 2K
EURJPY 18
EURCHF 12
AUDNZD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 011.91 HKD
En kötü işlem: -162 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +154.65 HKD
Maksimum ardışık zarar: -281.95 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
Pepperstone-Edge06
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 31
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 30
ICMarkets-Live20
0.01 × 280
ICMarkets-Live24
0.02 × 650
ICMarketsSC-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live10
0.25 × 20
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 29
MYFX-US01-Live
0.33 × 195
ICMarketsSC-Live06
0.40 × 10
FPMarkets-Live2
0.43 × 7
FxPro.com-Real07
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 20
ICMarkets-Live19
0.74 × 199
ICMarkets-Live07
0.75 × 8
GlobalPrime-Live
1.17 × 6
Axi-US02-Live
1.25 × 4
Pepperstone-Edge03
1.51 × 306
Valutrades-Real
1.75 × 4
Pepperstone-Edge12
1.85 × 13
23 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Blackbox Jeff Exam Live Signal 1
İnceleme yok
2025.10.08 22:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol