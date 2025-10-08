- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
61 (84.72%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (15.28%)
En iyi işlem:
1 011.91 HKD
En kötü işlem:
-161.67 HKD
Brüt kâr:
1 672.50 HKD (3 691 pips)
Brüt zarar:
-645.33 HKD (1 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (154.65 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
1 073.42 HKD (12)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.64
Alış işlemleri:
38 (52.78%)
Satış işlemleri:
34 (47.22%)
Kâr faktörü:
2.59
Beklenen getiri:
14.27 HKD
Ortalama kâr:
27.42 HKD
Ortalama zarar:
-58.67 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-281.95 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-281.95 HKD (2)
Aylık büyüme:
20.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.39 HKD
Maksimum:
281.95 HKD (4.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 HKD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|7
|NZDCAD
|5
|USDCHF
|4
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|CADJPY
|4
|EURAUD
|3
|NZDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|AUDCAD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPCAD
|3
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|2
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURCAD
|2
|GBPJPY
|2
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|2
|AUDUSD
|2
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-7
|NZDCAD
|-1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|EURAUD
|2
|NZDCHF
|5
|GBPAUD
|-15
|AUDCAD
|11
|NZDUSD
|7
|GBPCAD
|11
|AUDCHF
|7
|EURGBP
|-2
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|0
|EURCAD
|11
|GBPJPY
|-17
|CADCHF
|3
|GBPCHF
|-20
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|131
|EURJPY
|0
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-25
|NZDCAD
|46
|USDCHF
|71
|EURUSD
|-77
|GBPUSD
|53
|CADJPY
|63
|EURAUD
|59
|NZDCHF
|81
|GBPAUD
|-189
|AUDCAD
|184
|NZDUSD
|138
|GBPCAD
|179
|AUDCHF
|66
|EURGBP
|-23
|NZDJPY
|42
|AUDJPY
|50
|USDCAD
|24
|EURCAD
|171
|GBPJPY
|-199
|CADCHF
|32
|GBPCHF
|-133
|AUDUSD
|22
|CHFJPY
|2K
|EURJPY
|18
|EURCHF
|12
|AUDNZD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 011.91 HKD
En kötü işlem: -162 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +154.65 HKD
Maksimum ardışık zarar: -281.95 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 31
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live20
|0.01 × 280
|
ICMarkets-Live24
|0.02 × 650
|
ICMarketsSC-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live10
|0.25 × 20
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 29
|
MYFX-US01-Live
|0.33 × 195
|
ICMarketsSC-Live06
|0.40 × 10
|
FPMarkets-Live2
|0.43 × 7
|
FxPro.com-Real07
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.45 × 20
|
ICMarkets-Live19
|0.74 × 199
|
ICMarkets-Live07
|0.75 × 8
|
GlobalPrime-Live
|1.17 × 6
|
Axi-US02-Live
|1.25 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|1.51 × 306
|
Valutrades-Real
|1.75 × 4
|
Pepperstone-Edge12
|1.85 × 13
Blackbox Jeff Exam Live Signal 1
İnceleme yok