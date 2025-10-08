Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live 0.46 × 117 FusionMarkets-Live 0.73 × 85 RazeGlobalMarkets-Server 0.84 × 125 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.94 × 197 FPMarketsSC-Live 1.00 × 8 Exness-MT5Real3 1.17 × 6 Exness-MT5Real12 1.25 × 8 Bybit-Live 1.25 × 4 Exness-MT5Real7 1.40 × 5 TitanFX-MT5-01 1.41 × 98 VantageInternational-Live 10 1.55 × 122 VantageInternational-Live 5 1.60 × 15 BlueberryMarkets-Live 1.61 × 215 FxPro-MT5 Live02 1.62 × 156 Coinexx-Live 1.80 × 15 RoboForex-ECN 1.84 × 3681 ICMarketsSC-MT5-2 1.89 × 1043 UnitedSecurities-Server 2.00 × 4 FundingTradersGroup-Server 2.12 × 66 TradeMaxGlobal-Live 2.29 × 352 OneRoyal-Server 2.40 × 5 ForexTimeFXTM-Live01 2.52 × 29 ICMarketsSC-MT5 2.64 × 81 Darwinex-Live 2.79 × 156 Axiory-Live 2.82 × 65 79 daha fazla...