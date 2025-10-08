SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ICM Gold LowLeverage
Vaij Begalli

ICM Gold LowLeverage

Vaij Begalli
0 inceleme
Güvenilirlik
247 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 398%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 013
Kârla kapanan işlemler:
1 737 (86.28%)
Zararla kapanan işlemler:
276 (13.71%)
En iyi işlem:
762.25 USD
En kötü işlem:
-2 816.38 USD
Brüt kâr:
30 925.85 USD (2 264 332 pips)
Brüt zarar:
-15 892.05 USD (450 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
140 (1 600.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 834.91 USD (58)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
57.83%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
136
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
1 198 (59.51%)
Satış işlemleri:
815 (40.49%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
7.47 USD
Ortalama kâr:
17.80 USD
Ortalama zarar:
-57.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-669.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 926.56 USD (3)
Aylık büyüme:
42.10%
Yıllık tahmin:
510.78%
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
122.44 USD
Maksimum:
6 826.60 USD (36.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.44% (6 826.60 USD)
Varlığa göre:
3.43% (768.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 932
GBPUSD 425
USDZAR 171
EURUSD 164
USDJPY 128
AUDCAD 31
EURJPY 25
NZDCAD 21
AUDNZD 19
NZDJPY 18
USDCHF 15
GBPJPY 13
USDCAD 11
EURNZD 8
AUDUSD 7
EURCHF 6
EURGBP 5
BTCUSD 3
NZDUSD 3
EURAUD 3
EURCAD 3
AUDJPY 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12K
GBPUSD 654
USDZAR 2.7K
EURUSD 56
USDJPY -118
AUDCAD 84
EURJPY -87
NZDCAD 51
AUDNZD 59
NZDJPY 7
USDCHF 16
GBPJPY -22
USDCAD -101
EURNZD 69
AUDUSD -27
EURCHF 22
EURGBP 80
BTCUSD 161
NZDUSD -12
EURAUD 13
EURCAD -108
AUDJPY 43
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 379K
GBPUSD 31K
USDZAR 1.1M
EURUSD 770
USDJPY -2.3K
AUDCAD 2.9K
EURJPY -3.6K
NZDCAD 4.1K
AUDNZD 2.4K
NZDJPY 657
USDCHF -84
GBPJPY -830
USDCAD -3.1K
EURNZD 2.1K
AUDUSD -1.1K
EURCHF 400
EURGBP 1.2K
BTCUSD 345K
NZDUSD -215
EURAUD 339
EURCAD -2.2K
AUDJPY 618
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +762.25 USD
En kötü işlem: -2 816 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 600.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -669.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.73 × 85
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
FPMarketsSC-Live
1.00 × 8
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.80 × 15
RoboForex-ECN
1.84 × 3681
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1043
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.29 × 352
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 daha fazla...
ICM GOLD
İnceleme yok
2025.10.08 19:00
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 1.68% of days out of 1728 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
