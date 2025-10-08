Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 2 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 ThreeTrader-Live 0.00 × 23 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.03 × 78 ICMarketsEU-MT5-5 0.09 × 116 OxSecurities-Live 0.17 × 344 ForexTimeFXTM-Live01 0.20 × 110 VantageInternational-Live 8 0.28 × 185 Darwinex-Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-MT5-4 0.42 × 248 VantageInternational-Live 3 0.56 × 18 ICMarketsEU-MT5-2 0.74 × 27 Forex.com-Live 536 0.95 × 19 FPMarkets-Live 0.95 × 40 FPMarketsLLC-Live 0.97 × 302 ICMarketsSC-MT5 1.06 × 531 Exness-MT5Real26 1.36 × 59 Exness-MT5Real7 1.42 × 389 Pepperstone-MT5-Live01 1.86 × 8992 BlackBullMarkets-Live 1.99 × 238 DerivSVG-Server 2.00 × 2 ICMarkets-MT5 2.00 × 8 32 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya