İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
12 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (25.00%)
En iyi işlem:
24.01 USD
En kötü işlem:
-28.33 USD
Brüt kâr:
61.41 USD (2 056 pips)
Brüt zarar:
-37.62 USD (999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (22.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.32 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.87%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
11 (68.75%)
Satış işlemleri:
5 (31.25%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
5.12 USD
Ortalama zarar:
-9.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.33 USD (1)
Aylık büyüme:
1.60%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.31 USD
Maksimum:
28.33 USD (1.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.87% (28.54 USD)
Varlığa göre:
0.21% (3.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|4
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|4
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|6
|GBPJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|65
|AUDNZD
|279
|XAUUSD
|438
|AUDCAD
|242
|GBPJPY
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.01 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.03 × 78
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 110
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Darwinex-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 248
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.95 × 40
|
FPMarketsLLC-Live
|0.97 × 302
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 531
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.86 × 8992
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
Simply automated strategy that makes steady growth recommended amount 2k usd try and see low risk steady ROI, expected ROI 5-10 percent per month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
75%
16
75%
100%
1.63
1.49
USD
USD
2%
1:400