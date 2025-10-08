SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SOKO YA PESA
Zakaria Kamau Njuguna

SOKO YA PESA

Zakaria Kamau Njuguna
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Pepperstone-MT5-Live01
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
12 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (25.00%)
En iyi işlem:
24.01 USD
En kötü işlem:
-28.33 USD
Brüt kâr:
61.41 USD (2 056 pips)
Brüt zarar:
-37.62 USD (999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (22.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.32 USD (2)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.87%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
11 (68.75%)
Satış işlemleri:
5 (31.25%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
5.12 USD
Ortalama zarar:
-9.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.33 USD (1)
Aylık büyüme:
1.60%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.31 USD
Maksimum:
28.33 USD (1.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.87% (28.54 USD)
Varlığa göre:
0.21% (3.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 5
AUDNZD 4
XAUUSD 3
AUDCAD 3
GBPJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 8
AUDNZD 4
XAUUSD 4
AUDCAD 6
GBPJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 65
AUDNZD 279
XAUUSD 438
AUDCAD 242
GBPJPY 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.01 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.03 × 78
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 110
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Darwinex-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarkets-Live
0.95 × 40
FPMarketsLLC-Live
0.97 × 302
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 531
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.86 × 8992
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
DerivSVG-Server
2.00 × 2
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
32 daha fazla...
Simply automated strategy that makes steady growth recommended amount 2k usd  try and see low risk steady ROI, expected ROI 5-10 percent per month 


İnceleme yok
2025.10.08 18:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 18:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
