- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
18 (78.26%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (21.74%)
En iyi işlem:
44.45 USD
En kötü işlem:
-20.65 USD
Brüt kâr:
161.95 USD (3 831 pips)
Brüt zarar:
-60.58 USD (1 219 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (63.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.14 USD (4)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
28.66%
Maks. mevduat yükü:
2.30%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
3.65
Alış işlemleri:
7 (30.43%)
Satış işlemleri:
16 (69.57%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
4.41 USD
Ortalama kâr:
9.00 USD
Ortalama zarar:
-12.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-27.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.10 USD (2)
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.66 USD
Maksimum:
27.80 USD (7.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.51% (27.80 USD)
Varlığa göre:
0.44% (1.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|101
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.43 × 7
|
ICMarketsAU-Live
|1.45 × 159
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.51 × 55
|
Exness-MT5Real7
|1.68 × 102
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
