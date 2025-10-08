SinyallerBölümler
Freddo Kresna Tjoenedi

Exness227919151

Freddo Kresna Tjoenedi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
137
Kârla kapanan işlemler:
105 (76.64%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (23.36%)
En iyi işlem:
128.37 USD
En kötü işlem:
-104.10 USD
Brüt kâr:
1 671.51 USD (1 840 215 pips)
Brüt zarar:
-492.50 USD (480 902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (57.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
204.09 USD (10)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
9.46
Alış işlemleri:
120 (87.59%)
Satış işlemleri:
17 (12.41%)
Kâr faktörü:
3.39
Beklenen getiri:
8.61 USD
Ortalama kâr:
15.92 USD
Ortalama zarar:
-15.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-27.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.10 USD (1)
Aylık büyüme:
786.98%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
124.68 USD (17.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 100
BTCUSDm 37
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 1.1K
BTCUSDm 97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 388K
BTCUSDm 972K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +128.37 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +57.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.08 16:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
