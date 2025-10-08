- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
137
Kârla kapanan işlemler:
105 (76.64%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (23.36%)
En iyi işlem:
128.37 USD
En kötü işlem:
-104.10 USD
Brüt kâr:
1 671.51 USD (1 840 215 pips)
Brüt zarar:
-492.50 USD (480 902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (57.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
204.09 USD (10)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
9.46
Alış işlemleri:
120 (87.59%)
Satış işlemleri:
17 (12.41%)
Kâr faktörü:
3.39
Beklenen getiri:
8.61 USD
Ortalama kâr:
15.92 USD
Ortalama zarar:
-15.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-27.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.10 USD (1)
Aylık büyüme:
786.98%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
124.68 USD (17.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|100
|BTCUSDm
|37
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|1.1K
|BTCUSDm
|97
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|388K
|BTCUSDm
|972K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +128.37 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +57.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
