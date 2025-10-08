- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
10 (58.82%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (41.18%)
En iyi işlem:
17 800.00 USD
En kötü işlem:
-4 075.00 USD
Brüt kâr:
45 354.00 USD (9 831 pips)
Brüt zarar:
-14 569.00 USD (4 571 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (7 360.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 850.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
7.31
Alış işlemleri:
5 (29.41%)
Satış işlemleri:
12 (70.59%)
Kâr faktörü:
3.11
Beklenen getiri:
1 810.88 USD
Ortalama kâr:
4 535.40 USD
Ortalama zarar:
-2 081.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4 070.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 075.00 USD (1)
Aylık büyüme:
104.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.00 USD
Maksimum:
4 210.00 USD (10.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GC/12
|12
|NQ/12
|4
|SI/12
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GC/12
|27K
|NQ/12
|2.6K
|SI/12
|878
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GC/12
|572
|NQ/12
|4.6K
|SI/12
|63
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17 800.00 USD
En kötü işlem: -4 075 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7 360.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 070.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LotusFX-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
