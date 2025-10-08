SinyallerBölümler
Daniel Vargas Paz

Holy Grid Smart Grid System

Daniel Vargas Paz
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
PoTrade-MT5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
280
Kârla kapanan işlemler:
162 (57.85%)
Zararla kapanan işlemler:
118 (42.14%)
En iyi işlem:
412.20 USD
En kötü işlem:
-544.74 USD
Brüt kâr:
5 321.51 USD (55 542 pips)
Brüt zarar:
-4 868.02 USD (37 896 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (238.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
451.61 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
280
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
153 (54.64%)
Satış işlemleri:
127 (45.36%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
32.85 USD
Ortalama zarar:
-41.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-371.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-882.84 USD (5)
Aylık büyüme:
21.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
465.52 USD
Maksimum:
1 037.52 USD (38.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
FDAX 124
NQ 67
YM 59
XAUUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
FDAX 360
NQ 18
YM -3
XAUUSD 79
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
FDAX 3.7K
NQ -221
YM 17K
XAUUSD -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +412.20 USD
En kötü işlem: -545 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +238.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -371.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PoTrade-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.08 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
