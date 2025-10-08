- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
280
Kârla kapanan işlemler:
162 (57.85%)
Zararla kapanan işlemler:
118 (42.14%)
En iyi işlem:
412.20 USD
En kötü işlem:
-544.74 USD
Brüt kâr:
5 321.51 USD (55 542 pips)
Brüt zarar:
-4 868.02 USD (37 896 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (238.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
451.61 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
280
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
153 (54.64%)
Satış işlemleri:
127 (45.36%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.62 USD
Ortalama kâr:
32.85 USD
Ortalama zarar:
-41.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-371.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-882.84 USD (5)
Aylık büyüme:
21.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
465.52 USD
Maksimum:
1 037.52 USD (38.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|FDAX
|124
|NQ
|67
|YM
|59
|XAUUSD
|30
|
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|FDAX
|360
|NQ
|18
|YM
|-3
|XAUUSD
|79
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|FDAX
|3.7K
|NQ
|-221
|YM
|17K
|XAUUSD
|-2.7K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +412.20 USD
En kötü işlem: -545 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +238.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -371.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PoTrade-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
