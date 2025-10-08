SinyallerBölümler
Jiang Ping Luo

LJP7766

Jiang Ping Luo
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 125%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
149 (78.83%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (21.16%)
En iyi işlem:
71.60 USD
En kötü işlem:
-109.30 USD
Brüt kâr:
1 674.66 USD (31 040 pips)
Brüt zarar:
-767.50 USD (15 177 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (209.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
236.01 USD (9)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
13.84%
Maks. mevduat yükü:
3.11%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
189
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
188 (99.47%)
Satış işlemleri:
1 (0.53%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
4.80 USD
Ortalama kâr:
11.24 USD
Ortalama zarar:
-19.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-302.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-302.65 USD (5)
Aylık büyüme:
124.90%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
302.65 USD (22.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.08% (302.65 USD)
Varlığa göre:
0.04% (0.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 188
100GBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 906
100GBP 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
100GBP 6
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +71.60 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +209.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -302.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CPTMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
2.08 × 12
ICTrading-Live29
3.00 × 1
xChief-Demo
5.27 × 11
FusionMarkets-Live 2
5.29 × 7
TitanFX-06
6.28 × 18
ICMarketsSC-Live04
8.00 × 1
Darwinex-Live
8.00 × 3
CPTMarkets-Intl
8.67 × 12
Pepperstone-Edge12
9.50 × 2
RoboForex-ProCent-6
14.00 × 1
Tickmill-Live04
14.36 × 14
Exness-Real33
15.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
15.20 × 35
Capital.com-Real
19.00 × 1
Ava-Real 4
19.25 × 4
Tradeview-Markets Live 2
21.00 × 1
FusionMarkets-Live
21.63 × 236
UltimaMarkets-Live
23.50 × 4
Axi-US09-Live
24.68 × 88
ICMarketsSC-Live16
28.64 × 75
黄金策略  固定手数    VX:394384420
İnceleme yok
2025.10.08 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.