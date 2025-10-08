- Büyüme
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
149 (78.83%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (21.16%)
En iyi işlem:
71.60 USD
En kötü işlem:
-109.30 USD
Brüt kâr:
1 674.66 USD (31 040 pips)
Brüt zarar:
-767.50 USD (15 177 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (209.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
236.01 USD (9)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
13.84%
Maks. mevduat yükü:
3.11%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
189
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
188 (99.47%)
Satış işlemleri:
1 (0.53%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
4.80 USD
Ortalama kâr:
11.24 USD
Ortalama zarar:
-19.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-302.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-302.65 USD (5)
Aylık büyüme:
124.90%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
302.65 USD (22.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.08% (302.65 USD)
Varlığa göre:
0.04% (0.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|188
|100GBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|906
|100GBP
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|100GBP
|6
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +71.60 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +209.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -302.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CPTMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|5.27 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|21.63 × 236
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
İnceleme yok
