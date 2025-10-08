SinyallerBölümler
Shailesh Nanubhai Bagdai

Ai9X

Shailesh Nanubhai Bagdai
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
9XMarkets-Server
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
262
Kârla kapanan işlemler:
116 (44.27%)
Zararla kapanan işlemler:
146 (55.73%)
En iyi işlem:
5.31 USD
En kötü işlem:
-5.92 USD
Brüt kâr:
222.24 USD (31 230 pips)
Brüt zarar:
-214.22 USD (24 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (6.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.88 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.11%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
295
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
114 (43.51%)
Satış işlemleri:
148 (56.49%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
1.92 USD
Ortalama zarar:
-1.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-11.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.56 USD (4)
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.44 USD
Maksimum:
22.81 USD (0.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.91% (22.81 USD)
Varlığa göre:
0.62% (15.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 57
CHFJPY 34
EURGBP 33
NZDJPY 19
GBPUSD 18
NZDUSD 18
AUDCHF 17
EURNZD 14
NZDCHF 13
EURAUD 9
GBPAUD 6
AUDUSD 6
EURUSD 6
AUDJPY 4
CADCHF 4
EURCAD 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 104
CHFJPY -33
EURGBP -33
NZDJPY -29
GBPUSD 15
NZDUSD 10
AUDCHF -25
EURNZD 23
NZDCHF -26
EURAUD 5
GBPAUD 3
AUDUSD 1
EURUSD -1
AUDJPY -6
CADCHF -6
EURCAD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 16K
CHFJPY -5.1K
EURGBP -2.4K
NZDJPY -4.4K
GBPUSD 1.5K
NZDUSD 992
AUDCHF -2K
EURNZD 3.9K
NZDCHF -2.1K
EURAUD 735
GBPAUD 490
AUDUSD 135
EURUSD -72
AUDJPY -959
CADCHF -465
EURCAD 783
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.31 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +6.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.69 USD

İnceleme yok
2025.10.08 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
