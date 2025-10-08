SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ALE FLIP XAU
Alessandro Casella

ALE FLIP XAU

Alessandro Casella
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
InnoNetSolutions-Server01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
23 (69.69%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (30.30%)
En iyi işlem:
248.98 EUR
En kötü işlem:
-67.73 EUR
Brüt kâr:
791.58 EUR (11 920 pips)
Brüt zarar:
-166.94 EUR (3 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (291.33 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
443.94 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.31%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
3.82
Alış işlemleri:
33 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.74
Beklenen getiri:
18.93 EUR
Ortalama kâr:
34.42 EUR
Ortalama zarar:
-16.69 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-163.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-163.47 EUR (6)
Aylık büyüme:
62.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
163.47 EUR (9.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.14% (163.47 EUR)
Varlığa göre:
3.05% (51.57 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.fx 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.fx 712
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.fx 8.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +248.98 EUR
En kötü işlem: -68 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +291.33 EUR
Maksimum ardışık zarar: -163.47 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InnoNetSolutions-Server01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

My trading approach on XAU/USD (Gold) combines a conservative risk management style with an aggressive entry strategy when strong opportunities appear in the market.

I prefer to wait for clear and high-probability setups, analyzing gold price movements and key market levels.
When the signal is strong, I enter decisively, always maintaining precise risk control and a well-defined plan.

The goal is to achieve steady and sustainable growth over time — avoiding unnecessary trades while maximizing profits from major market moves.

🔥 Ideal for traders who want a stable, disciplined signal with consistent performance.
İnceleme yok
2025.10.08 14:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 13:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
