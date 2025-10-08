- Büyüme
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
23 (69.69%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (30.30%)
En iyi işlem:
248.98 EUR
En kötü işlem:
-67.73 EUR
Brüt kâr:
791.58 EUR (11 920 pips)
Brüt zarar:
-166.94 EUR (3 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (291.33 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
443.94 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.31%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
3.82
Alış işlemleri:
33 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.74
Beklenen getiri:
18.93 EUR
Ortalama kâr:
34.42 EUR
Ortalama zarar:
-16.69 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-163.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-163.47 EUR (6)
Aylık büyüme:
62.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
163.47 EUR (9.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.14% (163.47 EUR)
Varlığa göre:
3.05% (51.57 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fx
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.fx
|712
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.fx
|8.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InnoNetSolutions-Server01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
My trading approach on XAU/USD (Gold) combines a conservative risk management style with an aggressive entry strategy when strong opportunities appear in the market.
I prefer to wait for clear and high-probability setups, analyzing gold price movements and key market levels.
When the signal is strong, I enter decisively, always maintaining precise risk control and a well-defined plan.
The goal is to achieve steady and sustainable growth over time — avoiding unnecessary trades while maximizing profits from major market moves.
🔥 Ideal for traders who want a stable, disciplined signal with consistent performance.
