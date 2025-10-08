SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EURUSD RENKO RSI ADX
Denis Eremenko

EURUSD RENKO RSI ADX

Denis Eremenko
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Bybit-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
8 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (66.67%)
En iyi işlem:
2.81 UST
En kötü işlem:
-1.79 UST
Brüt kâr:
14.46 UST (6 661 pips)
Brüt zarar:
-14.73 UST (6 522 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.56 UST)
Maksimum ardışık kâr:
4.56 UST (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
82.40%
Maks. mevduat yükü:
50.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
13 (54.17%)
Satış işlemleri:
11 (45.83%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.01 UST
Ortalama kâr:
1.81 UST
Ortalama zarar:
-0.92 UST
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-2.92 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-3.82 UST (3)
Aylık büyüme:
5.40%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.66 UST
Maksimum:
4.66 UST (15.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.79% (4.00 UST)
Varlığa göre:
10.96% (0.64 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
1000PEPEUSDT 14
EURUSD+ 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
1000PEPEUSDT 0
EURUSD+ 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
1000PEPEUSDT 53
EURUSD+ 86
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.81 UST
En kötü işlem: -2 UST
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.56 UST
Maksimum ardışık zarar: -2.92 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.08 12:42
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 2.83% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 12:42
80% of trades performed within 4 days. This comprises 1.89% of days out of the 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURUSD RENKO RSI ADX
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
5
UST
31
95%
24
33%
82%
0.98
-0.01
UST
45%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.