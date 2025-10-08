SinyallerBölümler
Dionisio Jesus Suero Rodrigo

AllinOne

Dionisio Jesus Suero Rodrigo
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
170 (84.57%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (15.42%)
En iyi işlem:
65.09 EUR
En kötü işlem:
-472.53 EUR
Brüt kâr:
1 045.86 EUR (79 518 pips)
Brüt zarar:
-823.20 EUR (49 020 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (77.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
161.52 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.99%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
156 (77.61%)
Satış işlemleri:
45 (22.39%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.11 EUR
Ortalama kâr:
6.15 EUR
Ortalama zarar:
-26.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-38.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-472.53 EUR (1)
Aylık büyüme:
-21.41%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
109.57 EUR
Maksimum:
472.53 EUR (77.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.09% (472.53 EUR)
Varlığa göre:
22.74% (136.02 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 132
XAUUSD 58
GBPJPY 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 27
XAUUSD -17
GBPJPY 244
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.2K
XAUUSD 24K
GBPJPY 3.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.09 EUR
En kötü işlem: -473 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +77.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -38.31 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 106
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1685
RoboForex-ECN-2
1.00 × 614
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live16
1.44 × 102
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.50 × 427
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
38 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.08 13:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 13:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
