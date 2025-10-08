- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
170 (84.57%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (15.42%)
En iyi işlem:
65.09 EUR
En kötü işlem:
-472.53 EUR
Brüt kâr:
1 045.86 EUR (79 518 pips)
Brüt zarar:
-823.20 EUR (49 020 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (77.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
161.52 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.99%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
156 (77.61%)
Satış işlemleri:
45 (22.39%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.11 EUR
Ortalama kâr:
6.15 EUR
Ortalama zarar:
-26.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-38.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-472.53 EUR (1)
Aylık büyüme:
-21.41%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
109.57 EUR
Maksimum:
472.53 EUR (77.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.09% (472.53 EUR)
Varlığa göre:
22.74% (136.02 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|132
|XAUUSD
|58
|GBPJPY
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|27
|XAUUSD
|-17
|GBPJPY
|244
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|3.2K
|XAUUSD
|24K
|GBPJPY
|3.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.09 EUR
En kötü işlem: -473 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +77.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -38.31 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 106
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1685
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 614
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|1.44 × 102
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.50 × 427
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
USD
598
EUR
EUR
6
88%
201
84%
100%
1.27
1.11
EUR
EUR
77%
1:500