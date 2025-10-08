Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 6 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 2 Exness-Real14 0.06 × 48 ICMarketsSC-Live18 0.13 × 30 ICMarketsSC-Live09 0.22 × 155 ICMarketsSC-Live11 0.26 × 109 ICMarketsSC-Live12 0.34 × 102 FPMarkets-Live2 0.50 × 20 Tickmill-Live05 0.76 × 50 ICMarketsSC-Live23 0.92 × 106 ICMarketsSC-Live26 0.92 × 1685 RoboForex-ECN-2 1.00 × 614 Exness-Real17 1.19 × 139 ICMarkets-Live22 1.38 × 34 ICMarketsSC-Live16 1.44 × 102 SaracenInc-Live 1.50 × 109 ICMarketsSC-Live25 1.50 × 427 RoboForex-ECN 1.66 × 79 Exness-Real9 1.89 × 226 38 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya