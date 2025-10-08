- Büyüme
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
14 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (30.00%)
En iyi işlem:
50.53 USD
En kötü işlem:
-22.47 USD
Brüt kâr:
171.18 USD (2 656 pips)
Brüt zarar:
-87.68 USD (2 467 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (53.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.31 USD (2)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
4 (20.00%)
Satış işlemleri:
16 (80.00%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
4.18 USD
Ortalama kâr:
12.23 USD
Ortalama zarar:
-14.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-57.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.35 USD (3)
Aylık büyüme:
16.35%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
57.35 USD (9.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|83
|GBPNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|152
|GBPNZD
|37
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 5
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.44 × 522
|
Axiory-Live
|0.50 × 362
|
FXView-Live
|0.50 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.58 × 113
|
RoboForex-ECN
|0.60 × 478
|
BlueberryMarkets-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 449
|
VantageInternational-Live 5
|0.91 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.11 × 1734
|
StriforLtd-Live
|1.30 × 57
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.59 × 1342
|
ImperialMarkets-Live
|1.91 × 33
|
xChief-MT5
|2.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|2.21 × 233
|
VantageInternational-Live 4
|2.25 × 4
|
DooTechnology-Live
|2.81 × 113
|
EZSquare-Server
|2.86 × 7
|
itexsys-Platform
|3.00 × 1
|
Bybit-Live-6
|3.07 × 29
|
FirstPrudentialMarkets-Live
|3.23 × 13
|
VantageInternational-Live
|3.30 × 2303
