Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 5 SwitchMarkets-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.44 × 522 Axiory-Live 0.50 × 362 FXView-Live 0.50 × 4 ICMarketsEU-MT5-4 0.58 × 113 RoboForex-ECN 0.60 × 478 BlueberryMarkets-Live 0.67 × 3 ICMarketsSC-MT5 0.79 × 449 VantageInternational-Live 5 0.91 × 35 ICMarketsSC-MT5-2 1.11 × 1734 StriforLtd-Live 1.30 × 57 ICMarketsSC-MT5-4 1.59 × 1342 ImperialMarkets-Live 1.91 × 33 xChief-MT5 2.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 2.00 × 1 Exness-MT5Real12 2.21 × 233 VantageInternational-Live 4 2.25 × 4 DooTechnology-Live 2.81 × 113 EZSquare-Server 2.86 × 7 itexsys-Platform 3.00 × 1 Bybit-Live-6 3.07 × 29 FirstPrudentialMarkets-Live 3.23 × 13 VantageInternational-Live 3.30 × 2303 34 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya