İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
19 (65.51%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (34.48%)
En iyi işlem:
128.05 USD
En kötü işlem:
-44.00 USD
Brüt kâr:
406.45 USD (36 175 pips)
Brüt zarar:
-255.46 USD (38 104 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (78.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.75 USD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
9 (31.03%)
Satış işlemleri:
20 (68.97%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
5.21 USD
Ortalama kâr:
21.39 USD
Ortalama zarar:
-25.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-105.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.51 USD (3)
Aylık büyüme:
21.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.20 USD
Maksimum:
105.51 USD (8.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|151
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|-1.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
En iyi işlem: +128.05 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +78.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
