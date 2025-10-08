- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
6 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (57.14%)
En iyi işlem:
9.07 USD
En kötü işlem:
-6.28 USD
Brüt kâr:
38.15 USD (38 133 pips)
Brüt zarar:
-27.21 USD (27 234 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (22.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.02 USD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
84.64%
Maks. mevduat yükü:
4.82%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
14 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
6.36 USD
Ortalama zarar:
-3.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.79 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.69 USD
Maksimum:
10.79 USD (1.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.06% (10.79 USD)
Varlığa göre:
4.46% (44.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.07 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +22.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
14
42%
85%
1.40
0.78
USD
USD
4%
1:500