- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
84 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (16.00%)
En iyi işlem:
5.71 USD
En kötü işlem:
-15.43 USD
Brüt kâr:
409.66 USD (41 102 pips)
Brüt zarar:
-240.37 USD (24 035 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (164.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
164.52 USD (33)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.71%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
100 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.69 USD
Ortalama kâr:
4.88 USD
Ortalama zarar:
-15.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-74.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.72 USD (5)
Aylık büyüme:
84.64%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.68 USD
Maksimum:
77.44 USD (30.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.76% (77.44 USD)
Varlığa göre:
7.79% (28.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-VIP
|169
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-VIP
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.71 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +164.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA
GOLDKILLA EA is a sophisticated algorithmic trading system specifically optimized for Gold (XAUUSD). It employs an advanced Linear Grid Strategy with multi-layered risk management and intelligent signal generation to navigate gold's unique volatility characteristics.
Key Features:
- Specialized for Gold: Exclusively optimized for XAUUSD trading
- Linear Grid Progression: Predictable risk management with controlled lot progression
- Multi-layered Protection: Comprehensive drawdown and emergency stop systems
- Smart Signal Generation: RSI, Moving Average, and Price Action filters
- Session-Based Trading: Focused on London/NY market hours
Min Depo: $200
Timeframe: 5M
Pair: GOLD
Contact Developer: https://t.me/anakapaifx
