Jerry Lawrence Anyau

ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA 2

Jerry Lawrence Anyau
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 85%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
84 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (16.00%)
En iyi işlem:
5.71 USD
En kötü işlem:
-15.43 USD
Brüt kâr:
409.66 USD (41 102 pips)
Brüt zarar:
-240.37 USD (24 035 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (164.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
164.52 USD (33)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.71%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
100 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.69 USD
Ortalama kâr:
4.88 USD
Ortalama zarar:
-15.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-74.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.72 USD (5)
Aylık büyüme:
84.64%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.68 USD
Maksimum:
77.44 USD (30.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.76% (77.44 USD)
Varlığa göre:
7.79% (28.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-VIP 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-VIP 169
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-VIP 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA

GOLDKILLA EA is a sophisticated algorithmic trading system specifically optimized for Gold (XAUUSD). It employs an advanced Linear Grid Strategy with multi-layered risk management and intelligent signal generation to navigate gold's unique volatility characteristics.

Key Features:

  • Specialized for Gold: Exclusively optimized for XAUUSD trading
  • Linear Grid Progression: Predictable risk management with controlled lot progression
  • Multi-layered Protection: Comprehensive drawdown and emergency stop systems
  • Smart Signal Generation: RSI, Moving Average, and Price Action filters
  • Session-Based Trading: Focused on London/NY market hours

Min Depo: $200

Timeframe: 5M

Pair: GOLD

Contact Developer: https://t.me/anakapaifx


İnceleme yok
2025.10.08 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
ANAKAPAIFX GOLDKILLA EA 2
Ayda 50 USD
85%
0
0
USD
374
USD
1
99%
100
84%
100%
1.70
1.69
USD
31%
1:500
