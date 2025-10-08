SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MT4003
Xiao Yong Wang

MT4003

Xiao Yong Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 101%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
57 (68.67%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (31.33%)
En iyi işlem:
276.27 USD
En kötü işlem:
-181.90 USD
Brüt kâr:
1 085.20 USD (104 463 pips)
Brüt zarar:
-581.66 USD (177 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (250.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
347.23 USD (4)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
55.95%
Maks. mevduat yükü:
36.30%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.78
Alış işlemleri:
45 (54.22%)
Satış işlemleri:
38 (45.78%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
6.07 USD
Ortalama kâr:
19.04 USD
Ortalama zarar:
-22.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-282.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-282.66 USD (4)
Aylık büyüme:
83.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
282.66 USD (30.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.95% (282.66 USD)
Varlığa göre:
2.40% (23.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100cash 30
XAUUSD 29
US30cash 8
GBPUSD 7
USDJPY 3
GER40cash 3
EURUSD 2
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100cash -11
XAUUSD 80
US30cash 35
GBPUSD 45
USDJPY 3
GER40cash 301
EURUSD 52
BTCUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100cash 46K
XAUUSD 6.5K
US30cash 2.7K
GBPUSD 790
USDJPY 117
GER40cash 4.9K
EURUSD 1.1K
BTCUSD -134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +276.27 USD
En kötü işlem: -182 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +250.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -282.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AxelPrivateMarket-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 10
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.08 × 40
ECMarkets-Live02
0.11 × 172
ICMarketsSC-Live05
0.34 × 138
ICMarketsSC-Live20
0.42 × 26
ICMarketsEU-Live17
0.55 × 73
Pepperstone-Edge08
4.71 × 7
Manual intraday trend trading, specializing in small intraday waves, no holding of positions, each order with a stop loss (or hidden stop loss), capital can follow the order.
İnceleme yok
2025.10.08 11:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.08 11:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 10:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.