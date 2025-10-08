- Büyüme
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-17.75 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-71.00 USD (7 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-6.06
Alım-satım etkinliği:
27.78%
Maks. mevduat yükü:
28.32%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-17.75 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-17.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-71.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.00 USD (4)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.00 USD
Maksimum:
71.00 USD (47.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.33% (71.00 USD)
Varlığa göre:
28.28% (32.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-47%
0
0
USD
USD
79
USD
USD
1
100%
4
0%
28%
0.00
-17.75
USD
USD
47%
1:500