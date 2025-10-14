- Büyüme
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
49 (47.57%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (52.43%)
En iyi işlem:
113.22 USD
En kötü işlem:
-30.24 USD
Brüt kâr:
818.00 USD (42 464 pips)
Brüt zarar:
-343.61 USD (18 544 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (277.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
277.08 USD (7)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
3.17
Alış işlemleri:
83 (80.58%)
Satış işlemleri:
20 (19.42%)
Kâr faktörü:
2.38
Beklenen getiri:
4.61 USD
Ortalama kâr:
16.69 USD
Ortalama zarar:
-6.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-72.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.43 USD (5)
Aylık büyüme:
132.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
81.50 USD
Maksimum:
149.77 USD (22.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.92% (149.77 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|474
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|24K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +113.22 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +277.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
