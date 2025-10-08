SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Aiolos Gold
Punnawij Sasipolpaisal

Aiolos Gold

Punnawij Sasipolpaisal
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
27 (87.09%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.90%)
En iyi işlem:
31.89 USD
En kötü işlem:
-16.02 USD
Brüt kâr:
257.09 USD (8 571 pips)
Brüt zarar:
-55.80 USD (1 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (128.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.37 USD (11)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
12.56
Alış işlemleri:
18 (58.06%)
Satış işlemleri:
13 (41.94%)
Kâr faktörü:
4.61
Beklenen getiri:
6.49 USD
Ortalama kâr:
9.52 USD
Ortalama zarar:
-13.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-16.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.02 USD (1)
Aylık büyüme:
41.20%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.10 USD
Maksimum:
16.02 USD (2.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 201
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.89 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +128.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading pair: XAUUSD only.
A minimum balance of $200 is required, with leverage not lower than 1:500.
Every trade is protected with a Stop Loss to help control drawdown.

Please note that trades are taken only when a valid setup appears, so there may be days with no trading activity. Patience and discipline are key.


İnceleme yok
2025.10.08 09:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol