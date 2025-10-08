- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
27 (87.09%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.90%)
En iyi işlem:
31.89 USD
En kötü işlem:
-16.02 USD
Brüt kâr:
257.09 USD (8 571 pips)
Brüt zarar:
-55.80 USD (1 860 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (128.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.37 USD (11)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
12.56
Alış işlemleri:
18 (58.06%)
Satış işlemleri:
13 (41.94%)
Kâr faktörü:
4.61
Beklenen getiri:
6.49 USD
Ortalama kâr:
9.52 USD
Ortalama zarar:
-13.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-16.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.02 USD (1)
Aylık büyüme:
41.20%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.10 USD
Maksimum:
16.02 USD (2.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|201
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.89 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +128.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Trading pair: XAUUSD only.
A minimum balance of $200 is required, with leverage not lower than 1:500.
Every trade is protected with a Stop Loss to help control drawdown.
Please note that trades are taken only when a valid setup appears, so there may be days with no trading activity. Patience and discipline are key.
İnceleme yok